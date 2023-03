Frasi per la Festa della donna da inoltrare su WhatsApp e social l’otto marzo

L’otto marzo si celebra la Festa della donna ed in questo momento il pensiero va alle donne che stanno vivendo un momento delicato in Ucraina, in Turchia, in Siria, in Iran ed a chi si mette in viaggio dai territori di guerra per cercare libertà ed un futuro migliore in Europa.

Buon 8 marzo alle donne in prima linea per l’emergenza Covid 19 e per la guerra in Ucraina

Grazie al commovente impegno quotidiano di medici, infermiere, operatrici sanitarie e volontarie tante vite umane sono state salvate durante la pandemia da Covid 19 e che in questo drammatico anno di guerra sono in prima linea coraggiosamente per lottare per la libertà per l’Ucraina. Una mimosa per celebrare anche in tanti altri settori chiave della società ma ancora oggetto di discriminazioni e comportamenti sessisti.

Magari c’è chi vorrà stupire la dolce metà, congiunte, amiche e colleghe di lavoro con una frasi speciali o originali per augurare l’8 marzo buona Festa della Donna.

Frasi speciali per la Festa della donna

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai (Oriana Fallaci)

Donne, non si può vivere con loro, non si può vivere senza di loro (Desiderius Erasmus)

Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande! Auguri a tutte le donne!

Io e te, due disastri della natura. Se ‘chi dice donna dice danno’, noi siamo due danni combinati… Praticamente una tragedia! Ma mai rinuncerei alla tua amicizia! Buona festa della donna, amica mia!

“Una donna intelligente ha milioni di nemici: tutti gli uomini stupidi” (Marie Von Ebner Eschenbach)

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. [Margaret Thatcher]

Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini.

La tua festa, l’8 Marzo. La mia? Ogni giorno che trascorro con te

Il fascino è la forza di una donna così come la forza è il fascino di un uomo. Frase di H. Ellis

Tanti auguri alle creature più complicate e meravigliose del creato! Senza le donne finirebbe il mondo: mancherebbe la dolcezza, mancherebbe l’amore di una mamma, mancherebbe il sorriso di una fanciulla, mancherebbe la voglia di vivere. Grazie donna! Auguri Donna!

Un giorno per celebrarti? Neanche una vita basterebbe per ringraziare chi ci ha messo al mondo e si è sacrificata una vita per noi. Buona Festa della donna mamma.

Le donne sono i veri architetti di questa nostra società (H.B. Stowe)

