Leonardo Gugel muore a 59 anni nello schianto in moto a Ponte della Priula, avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni

Leonardo Gugel è deceduto nel tragico schianto

Era stato titolare dell’agriturismo Erba Matta e volto conosciuto del Montello

Avrebbe compiuto 60 anni mercoledì 14 ottobre, ma la sua vita si è spezzata sull’asfalto a pochi giorni da quel traguardo. Leonardo Gugel, imprenditore trevigiano di 59 anni, è morto in un incidente stradale a Ponte della Priula, nel territorio di Susegana, dopo essersi scontrato con la sua Ducati contro una Volkswagen Passat.

Lo schianto è avvenuto domenica 11 ottobre, in via Mercatelli, nei pressi del bar «Conto su di te». Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’incidente potrebbe essere stato provocato da un’inversione di marcia effettuata dall’automobilista. L’impatto è stato violentissimo e la motocicletta avrebbe preso fuoco. Per Gugel, molto conosciuto nel territorio del Montello anche per la sua attività imprenditoriale e il suo impegno nella comunità, non c’è stato nulla da fare.

Lo schianto a Ponte della Priula: la moto contro la Volkswagen

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada che attraversa Ponte della Priula e conduce verso Taglio di Po. Gugel stava viaggiando in direzione di Colfosco quando la sua Ducati è entrata in collisione con una Volkswagen Passat sulla quale si trovavano tre persone.

Stando alle prime informazioni, l’automobile avrebbe effettuato una manovra di inversione di marcia nei pressi del bar «Conto su di te». La moto avrebbe così impattato contro la vettura, in uno scontro che non ha lasciato scampo al motociclista.

La dinamica è ancora in fase di accertamento e saranno i rilievi a stabilire con precisione la sequenza degli eventi e le eventuali responsabilità. Dopo l’urto, la Ducati avrebbe preso fuoco, mentre alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente lanciato l’allarme e cercato di prestare soccorso all’uomo.

I soccorsi con l’elicottero: per Leonardo Gugel non c’è stato nulla da fare

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero. Nonostante la rapidità dell’intervento, le condizioni di Gugel sono apparse subito disperate: il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sono arrivati anche i vigili del fuoco di Conegliano, impegnati nelle operazioni necessarie dopo l’incendio della motocicletta, e una pattuglia della polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’incidente.

Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico, con ripercussioni sulla circolazione e la formazione di code.

L’inchiesta e l’ipotesi di omicidio stradale

Le indagini dovranno chiarire se l’eventuale manovra dell’automobilista abbia determinato lo schianto e se vi siano altri elementi utili a ricostruire quanto accaduto. Secondo le informazioni disponibili, si prospetta l’apertura di un procedimento per omicidio stradale, con l’automobilista, un uomo di 58 anni residente nella zona, indicato come possibile indagato.

La posizione dell’automobilista dovrà essere valutata alla luce degli accertamenti: l’ipotesi relativa all’inversione di marcia non costituisce, allo stato, una responsabilità definitivamente accertata.

Gli investigatori dovranno ricostruire la traiettoria dei due veicoli, la dinamica dell’impatto e le condizioni in cui è stata effettuata la manovra. Solo al termine delle verifiche sarà possibile avere un quadro più preciso delle cause della tragedia.

Chi era Leonardo Gugel, dall’agriturismo Erba Matta all’impegno per il Montello

La notizia della morte di Gugel ha suscitato profondo cordoglio a Nervesa della Battaglia e nei comuni del territorio. Era conosciuto per essere stato il titolare dell’agriturismo Erba Matta di Nervesa, attività che lo aveva reso un volto familiare per molti residenti e frequentatori della zona.

Nel corso degli anni aveva coltivato anche un impegno nella vita pubblica e nelle realtà associative locali. Nel 2023 si era candidato alle elezioni comunali nella lista a sostegno di Andrea Ceotta. Aveva inoltre ricoperto incarichi nel Consorzio del Bosco del Montello ed era stato referente di zona per Coldiretti.

Una presenza che andava oltre l’attività imprenditoriale e che lo aveva portato a partecipare alla vita della comunità. Tra le persone che lo conoscevano c’era anche l’ex sindaco di Nervesa Fabio Vettori, che lo aveva incontrato pochi giorni prima, durante una seduta del consiglio comunale.

Lascia la compagna Susanna e il fratello Luca

Leonardo Gugel lascia la compagna Susanna e il fratello Luca. La notizia della sua scomparsa ha colpito familiari, amici e conoscenti, anche per la vicinanza del suo sessantesimo compleanno, che avrebbe festeggiato il 14 ottobre.

La tragedia riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo la viabilità della zona, dove la ricostruzione degli incidenti richiede spesso accertamenti complessi. In questo caso saranno le indagini della polizia stradale a chiarire come sia avvenuto lo scontro tra la Ducati e la Volkswagen Passat.

Per ora restano il dolore dei familiari e il ricordo di un uomo che aveva legato il proprio nome all’imprenditoria, all’agricoltura e alla vita del Montello. Una giornata di ordinaria circolazione si è trasformata in una tragedia che ha spezzato la vita di un uomo a pochi giorni da un compleanno importante.