Castellamonte, motociclista di 50 anni muore nello schianto: chi è la vittima, il conducente dell’auto aveva bevuto

Tragico incidente a Castellamonte

Massimo Arcuri, residente a Torino, ha perso la vita nello scontro tra la sua Harley Davidson e una Ford Fiesta

Uno scontro violentissimo, i soccorsi arrivati anche con l’elisoccorso e una vita spezzata sull’asfalto. È morto così Massimo Arcuri, 50 anni, residente a Torino, vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 10 ottobre lungo la provinciale 59, in via Castelnuovo Nigra, a Castellamonte, nel Torinese. A rendere ancora più grave il quadro della vicenda è quanto emerso dopo gli accertamenti sul conducente dell’auto coinvolta: il 39enne alla guida della Ford Fiesta è risultato positivo all’alcoltest ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

La tragedia si è verificata nei pressi del ristorante L’Oriente, poco prima dell’incrocio per la frazione Filia. La moto Harley Davidson condotta da Arcuri si è scontrata con la vettura per cause che sono ancora oggetto di accertamento.

L’impatto sulla provinciale 59 e i soccorsi inutili

L’allarme è scattato nel pomeriggio, facendo convergere sul posto ambulanze, personale sanitario ed elisoccorso del 118 di Azienda Zero. I soccorritori hanno tentato di prestare assistenza al motociclista, ma le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate fatali. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il velivolo è ripartito senza trasportare pazienti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Castellamonte e della sezione radiomobile di Ivrea, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La provinciale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti tecnici.

La salma del cinquantenne è stata trasferita nelle camere mortuarie dell’ospedale di Ivrea, in attesa degli ulteriori accertamenti disposti nell’ambito dell’inchiesta.

L’alcoltest dopo lo schianto: il conducente della Ford Fiesta arrestato

Il conducente della Ford Fiesta, un uomo italiano di 39 anni, è rimasto illeso. Dopo l’incidente è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici: il risultato ha indicato un tasso di 1,08 grammi di alcol per litro di sangue, superiore al limite consentito dalla legge.

A seguito degli accertamenti, i carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo per omicidio stradale. Il 39enne è stato accompagnato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’accusa dovrà essere valutata nelle sedi competenti e nel rispetto della presunzione di innocenza. Il dato emerso dall’alcoltest rappresenta intanto uno degli elementi centrali dell’indagine, che dovrà chiarire anche le circostanze precise dello scontro.

La Ford Fiesta potrebbe essersi immessa dalla zona del ristorante

Tra gli aspetti al vaglio degli investigatori c’è la possibile manovra compiuta dall’automobile prima dell’impatto. Secondo una delle ipotesi investigative, la Ford Fiesta potrebbe essersi immessa sulla provinciale dall’area del ristorante L’Oriente, procedendo nella stessa direzione della moto.

Si tratta, al momento, di una ricostruzione che necessita di conferme. Saranno i rilievi effettuati dai militari, l’esame della posizione dei veicoli e le eventuali testimonianze a chiarire che cosa sia accaduto nei secondi precedenti alla collisione.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Ivrea, chiamata a fare luce sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità.

Una nuova tragedia sulle strade del Torinese

La morte di Massimo Arcuri riporta l’attenzione sulla gravità degli incidenti che coinvolgono motociclisti, particolarmente esposti in caso di collisione con altri veicoli. In questo caso, gli investigatori dovranno ricostruire ogni passaggio dello schianto, senza trascurare il risultato dell’alcoltest e la possibile manovra della vettura.

Resta il dolore per una vita spezzata a 50 anni e una vicenda giudiziaria che ora dovrà accertare con precisione come sia avvenuto l’incidente lungo la provinciale 59 di Castellamonte.