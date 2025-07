Escursione fatale in Valle d’Aosta per un 15enne: il messaggio di Liam prima della caduta mortale

Liam Rezac

Una vacanza tra le Alpi finita in tragedia

Quella che doveva essere una tranquilla vacanza in famiglia tra i paesaggi spettacolari della Valle d’Aosta, si è trasformata in un incubo per la famiglia Rezac. Il giovane Liam Rezac, 15 anni, originario della Bretagna, è stato trovato morto all’alba di una mattina di luglio dopo essere precipitato in un canalone durante un’escursione solitaria alla Becca di Viou, vetta a 2.856 metri che sovrasta la piana di Aosta.

Era partito da solo, come spesso faceva, con l’entusiasmo di un ragazzo esperto di trekking. Ma una deviazione sbagliata, qualche messaggio rassicurante e poi il silenzio: il suo corpo è stato ritrovato solo all’alba, a 1.600 metri di quota, troppo tardi per ogni speranza.

Le ultime ore: “Sto rientrando, ho sbagliato sentiero”

Liam Rezac, nato e cresciuto a Erbrée, piccolo comune bretone da 1.700 abitanti, era in vacanza con i genitori a Charvensod, poco fuori Aosta. Quel giorno, verso mezzogiorno, la famiglia si era spostata a Valpelline per un’escursione: da lì parte uno degli itinerari principali per raggiungere la Becca di Viou. Un percorso impegnativo, con circa 1.900 metri di dislivello, ma alla portata di escursionisti esperti — come Liam, che aveva già affrontato diverse salite.

Dopo una prima parte del cammino insieme, la famiglia si è divisa: Liam ha proseguito da solo verso la vetta. Era ben attrezzato e in abbigliamento adeguato, secondo quanto confermato dal Soccorso alpino e dai vigili del fuoco.

Durante la salita, i genitori sono rimasti in contatto continuo con lui tramite messaggi, videochiamate e geolocalizzazione. Intorno alle 18, Liam ha scritto:

“Ho sbagliato sentiero, ma non sono in difficoltà.”

Poco dopo, l’ultimo messaggio:

“Sto rientrando, ho sbagliato direzione, sotto di me però vedo il sentiero.”

Alle 18:38 ha inviato le sue coordinate. Poi, più nulla.

L’allarme, la notte di ricerche e il ritrovamento all’alba

Quando i genitori hanno capito che qualcosa non andava — nessuna risposta ai messaggi, nessuna visualizzazione — è scattata l’angoscia. Alle 20:00 hanno dato l’allarme. Da quel momento è partita una vasta operazione di soccorso:

11 vigili del fuoco

volontari

droni e unità cinofile

cinque uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia

il sindaco di Valpelline, Maurizio Lanivi, anche lui volontario della Protezione Civile

Le ricerche si sono protratte per tutta la notte, senza sosta.

Alle 6 del mattino, un elicottero del 118 e del Soccorso Alpino valdostano ha individuato il corpo senza vita del ragazzo in un canalone, a circa 1.600 metri di altitudine. I traumi riportati dalla caduta sono risultati fatali sul colpo.

Il corpo è stato trasportato alla camera mortuaria di Aosta. Al momento non è stata disposta autopsia, e non emergono responsabilità a carico della famiglia.

Ipotesi: un errore di percorso verso il sentiero 105

Secondo il sindaco Lanivi, Liam potrebbe aver intercettato il segnale del sentiero 105, che conduce verso Oyace e il bivacco La Liée. Durante la discesa avrebbe quindi seguito una deviazione che lo ha condotto in un pendio molto ripido e pericoloso, senza riuscire a ritrovare il sentiero principale.

L’orologio GPS di Liam ha confermato che non era mai arrivato in vetta, segno che si è perso prima del tratto finale. I messaggi e la condivisione della posizione dimostrano che stava tentando di tornare indietro — forse convinto di vedere un sentiero sotto di sé, ma senza sapere quanto fosse pericoloso.

Una comunità sotto choc

L’intera comunità di Valpelline, così come quella di Erbrée, è sotto choc. In Francia, la notizia è arrivata immediatamente e ha scosso i residenti del piccolo paese natale di Liam. Lì, il ragazzo era conosciuto per il suo spirito vivace, l’amore per la natura e il desiderio di scoprire il mondo.

In Valle d’Aosta, le autorità hanno sottolineato come fosse ben preparato e ben equipaggiato, ricordando che anche gli escursionisti esperti possono sbagliare — soprattutto su sentieri lunghi, solitari e ad alta quota, dove un singolo errore di valutazione può rivelarsi fatale.