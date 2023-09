Libia, uragano Daniel: si temono 10mila vittime, devastata Derna

É salito ad almeno 5.200 morti e 8.226 dispersi il bilancio delle vittime delle terribili alluvioni che hanno colpito la Libia orientale, e in particolare la città di Derna, dopo l’arrivo dell’uragano Daniel.

Please do not forget to pray for our people in #easternLibya. #HurricaneDaniel struck the region, causing widespread flooding in the cities of eastern Libya. Thousands of homes have been submerged, families have been trapped, and their means of transportation have been cut off. pic.twitter.com/a711NYSMKS