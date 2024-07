Livorno, Lisa Colangelo trovata morta dal fidanzato a 20 anni: disposta autopsia

Il fidanzato l’ha trovata priva di vita verso l’ora di pranzo di sabato 20 luglio nell’appartamento di Piazza XX Settembre, a Livorno. Lisa Colangelo potrebbe essere morta nel sonno ma per far luce sul decesso della 20enne il pm di turno Massimo Mannucci ha disposto l’autopsia.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati. Sul posto sono arrivati i volontari della Misericordia e l’automedica dell’Asl Toscana con a bordo un infermiere del 118. Non hanno potuto far altro che accertare il decesso accertando che la giovane era morta da qualche ora. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso con i tecnici specializzati nei rilievi forensi che sono rimasti fino alle 19:00 nell’appartamento di via XX Settembre. Sono stati ascoltati il fidanzato della ventenne e i soccorritori.

Dopo essersi diplomata al liceo linguistico Montale di Pontedera, Lisa Colangelo aveva lavorato come addetta al confezionamento nell’azienda dolciaria Biancoforno a Fornacette, in provincia di Pisa. Era nata a Barga, in Garfagnana, ma era residente da tempo a San Miniato (Pisa).

Dal riconoscimento letterario al Premio Castelfiorentino al lavoro all’azienda dolciaria

Quando frequentava le scuole medie Sacchetti si era fatta notare per un riconoscimento letterario al “Premio Castelfiorentino” nel 2006. Si definiva socievole e comprensiva sul profilo Linkedin. “Mi piace aiutare le persone nel momento del bisogno e mi piace sentirmi utile per loro” – scriveva Lisa Colangelo nella sua presentazione.