Giallo a Tenerife, cameriere livornese trovato morto in spiaggia: i dubbi della famiglia

Dolore e incredulità a Livorno per la morte improvvisa e tragica di Gianmarco Fenzi. Il 29enne cameriere italiano è stato trovato senza vita su una spiaggia di Tenerife dove lavorava e viveva. Sotto choc la famiglia che è stata avvertita alcuni giorni dopo il decesso.

Il 29enne Gianmarco Fenzi trovato privo di vita sulla spiaggia di Puerto Colón

Le circostanze della morte di Gianmarco Fenzi sono ancora tutte da chiarire con l’uomo che è stato trovato privo di vita in circostanze ancora da chiarire sulla spiaggia di Puerto Colón, a nord di Los Cristianos.

A Il Tirreno il papà del 29enne ha raccontato di aver contattato le autorità locali dopo aver appreso la ferale notizia dagli amici di Gianmarco. L’uomo, che in passato aveva gestito un ristorante con il figlio in Spagna, ha poi ricevuto la terribile conferma dalla polizia.

La famiglia avvertita alcuni giorni dopo, il papà a Tenerife per il riconoscimento

Il padre di Gianmarco Fenzi ha già raggiunto Tenerife per le formalità del riconoscimento ma anche per cercare di comprendere cosa sia accaduto. Resta però il mistero sulle circostanze del ritrovamento del ventinovenne. Ci sono molte domande e dubbi su ciò che è realmente accaduto con la famiglia che vuole comprendere anche i motivi per i quali è stata informata in ritardo della morte del ventinovenne di Livorno.