Lotteria, sbanca il jackpot un anno dopo che il marito l’ha lasciata per la migliore amica: lui la contatta

Una donna che è stata tradita dal marito con la sua migliore amica ha vinto 340.000 dollari in una lotteria in Colombia. La ruota ha girato per davvero per Doña Josefina che ha vinto esattamente un anno dopo essere stata abbandonata .

Doña Josefina ha vinto 340.000 alla lotteria The Double Chance Millionaire in Colombia

Secondo “Zona Cero” ad essere stata baciata dalla fortuna è stata una residente Barranquilla. Dopo la cospicua vincita l’ex marito l’ha contattata telefonicamente per congratularsi per aver sbancato il jackpot ma ha ricevuto parole tutt’altro che dolci. La donna ha acquistato i biglietti della lotteria, The Double Chance Millionaire, della società SuperGiros, in cui è possibile vincere il premio principale solo indovinando due estrazioni.

La donna stava attraversando un momento difficile dopo la separazione e rischiava di perdere la casa

Una vincita che le ha permesso di risolvere diversi problemi dopo la separazione dal marito con la figlia che ha potuto iscriversi al semestre successivo all’università. La fortunata donna riuscirà anche a saldare i debiti relativi al mutuo della casa che rischiava seriamente di perdere. Doña Josefina lavora come sarta ed ai media locali ha riferito che quando è venuta a conoscenza dell’esito dell’estrazione della lotteria non riusciva a crederci. Tanto che cominciò a tremare.