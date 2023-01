Lotteria Italia 2022, i biglietti vincenti

Cresce l’attesa per conoscere i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022 nel corso dello speciale I soliti ignoti condotto da Amadeus venerdì 6 gennaio su Rai 1. In attesa degli abbinamenti con gli ospiti del programma televisivo l’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato ha comunicato le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria non ancora abbinati ai premi.

Serie L 486158 venduto a Roma

Serie E 004737 venduto a Roma

Serie L 492408 venduto a Parma

Serie D 271862 venduto a Bologna

Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma)

“Anche per l’edizione 2022 della Lotteria Italia i primi 5 premi saranno tutti milionari“. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, nel corso della trasmissione “I soliti Ignoti – Il ritorno”.

Il 72% dei biglietti venduti in tabaccherie ed edicola

Più in dettaglio, il primo premio sarà di 5 milioni di euro; il secondo regalerà 2,5 milioni, mentre il terzo porterà al vincitore 2 milioni. A chiudere, il quarto premio da 1,5 milioni, e il quinto da 1 milione. “È un concorso che accompagna il Paese dalla sua nascita – ha concluso Minenna – Siamo molto contenti che tutti i vincitori di prima categoria diventeranno milionari”. Il 72% dei biglietti di questa edizione è stato staccato nelle rivendite autorizzate, come edicole e tabaccherie, mentre il 14% è stato venduto da distributori locali, ambulanti o rivendite che si approvvigionano presso i grandi distributori di tagliandi.