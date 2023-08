Benita Gasparini, trovato morto Luca Cisilino: il figlio che aveva rinvenuto il cadavere dell’89enne

Luca Cisilino, di 59 anni, uno dei figli di Benita Gasparini, l’anziana di 89 anni uccisa con due coltellate alla schiena a Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine) il 19 luglio, è stato trovato morto lunedì 7 agosto dalla moglie nella loro abitazione di Pozzecco di Bertiolo.

Il corpo del 59enne Luca Cisilino è stato trovato dalla moglie nella casa do Pozzecco di Bertiolo, l’uomo ha lasciato un biglietto

L’uomo si sarebbe suicidato. Secondo quanto si apprende, il gesto non sarebbe legato alla tragica vicenda della madre, ma sarebbe motivato da ragioni del tutto personali. Era stato proprio lui, assieme alla sorella, a trovare la madre morta, nel salotto di casa.

Luca Cisilino avrebbe lasciato un messaggio scritto indirizzato ai parenti nel quale non farebbe cenno a quanto avvenuto alla madre ma solamente a vicende legate al rapporto in crisi con la moglie con la quale sembra fosse in fase di separazione. Sul posto sono giunti i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

Gli accertamenti fatti confermerebbero l’ipotesi dell’estremo gesto del figlio di Benita Gasparini che intorno alle 10:40 del 19 luglio ritrovò il corpo della congiunta priva di vita. Dagli elementi raccolti dagli investigatori viene escluso il coinvolgimento dell’uomo, in procinto di compiere 60 anni, nel delitto.

Nell’ultimo messaggio nessun riferimento alla madre, l’estremo gesto legato a questioni personali

In particolare dall’esame delle telecamere è emerso che tra il momento in cui è entrato nell’abitazione di Mereto e quello in cui è stata lanciato l’allarme è trascorso troppo poco tempo. Luca Cisilino era uno 5 di figli di Benita Gasperini.

Nei giorni scorsi aveva lasciato una breve intervista a L’Estate in diretta sul decesso della congiunta. “Sospetto di tutti” – aveva detto.