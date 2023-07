Omicidio Benita Gasparini, una telecamera potrebbe risolvere il giallo di Pantianicco: spunta un’auto gialla

“Non c’è alcuna pista privilegiata, né quella della rapina, né dissidio familiare”. Il Procuratore di Udine, Massimo Lia, non ha escluso nessuna ipotesi in relazione all’omicidio di Benita Gasparini.

Pantianicco, Benita Gasparini uccisa in casa a 89 anni: il killer forse conosceva le abitudini dell’anziana

L’anziana di 89 anni, originaria di Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine), è stata trovata morta mercoledì 19 luglio. La vittima presentava una pugnalata alla schiena e numerosi colpi in testa. Chi ha ucciso la donna quasi certamente sapeva che il figlio che viveva con lei era fuori paese. Fino alle 9 le aveva fatto compagnia la figlia con la quale aveva preparato un pasticcio.

“Non c’è soltanto la telecamera di fronte all’abitazione ma numerosi altri dispositivi in ​​zona possono essere utili. Per questo è un lavoro lungo e meticoloso, perché ogni dettaglio può rivelarsi decisivo per attribuire le responsabilità”. In questo senso, il lavoro degli investigatori sembra facilitato dalla zona periferica e dallo scarso movimento nella mattinata di mercoledì 19 luglio in un borgo di meno di 600 persone.

Benita Gasparini

Le telecamere di fronte all’abitazione e altri dispositivi presenti in zona potrebbero aver ripreso l’assassino

Quanto all’eventuale coinvolgimento di un congiunto, il Procuratore si è limitato a confermare che “il parente che ha trovato il corpo senza vita della vittima è stato sottoposto, ovviamente, a numerosi quesiti complementari, in quanto gli elementi in suo possesso sono unici, essendo il primo arrivato sulla scena del crimine. Non per questo il soggetto è maggiormente attenzionato rispetto ad altri: in questa fase, tutto è attenzionato nella medesima misura”.

A Pantianicco c’è chi sostiene che i responsabili dell’omicidio di Benita Gasparini sarebbero tre sconosciuti che si sarebbero allontanati a bordo di una auto gialla. “Nell’ultimo periodo ci sono stati numerosi furti”.