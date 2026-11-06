Casal di Principe, Luca De Vincenzo ucciso a coltellate a Vienna a 36 anni: fermato un 51enne, cosa è successo

Luca De Vincenzo

Il giovane viveva in Austria e lavorava come pizzaiolo, trovato agonizzante in strada

Una discussione tra conoscenti, poi la violenza e una fuga disperata che non è bastata a salvarlo. Luca De Vincenzo, 36 anni, originario di Casal di Principe, in provincia di Caserta, è morto a Vienna dopo essere stato colpito ripetutamente con un’arma da taglio. Il giovane si trovava nella capitale austriaca, dove si era trasferito per lavorare nel settore della ristorazione come pizzaiolo. La sua vita è stata spezzata nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre, in un episodio sul quale la polizia sta ancora cercando di fare piena luce.

Per il delitto è stato fermato un cittadino spagnolo di 51 anni. L’uomo, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe ammesso di aver ferito il trentaseienne durante una lite scoppiata all’interno del proprio appartamento. Una vicenda che ha lasciato sotto shock anche le persone presenti nella strada dove la vittima è riuscita ad arrivare prima di accasciarsi.

La fuga dall’appartamento e il dramma davanti ai passanti

L’allarme è scattato intorno alle 13.45 nel quartiere viennese di Meidling, all’incrocio tra Bendlgasse e Krichbaumgasse. De Vincenzo sarebbe uscito dall’abitazione nella quale si era verificata l’aggressione, cercando di allontanarsi nonostante le ferite riportate.

Le sue condizioni erano gravissime. Il giovane presentava diverse lesioni da taglio e da punta nella parte superiore del corpo, con ferite particolarmente gravi alla gola e al torace, secondo le prime informazioni riportate dalla stampa austriaca. Una volta raggiunta la strada, è caduto sull’asfalto perdendo una grande quantità di sangue.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno richiesto immediatamente l’intervento dei soccorritori. Le squadre sanitarie hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. Per il trentaseienne non c’è stato nulla da fare.

Il sospettato con il sangue sugli abiti: la confessione agli investigatori

Le indagini sono partite subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Tra le persone presenti nelle vicinanze del luogo del delitto gli agenti hanno individuato un uomo di 51 anni, cittadino spagnolo, che avrebbe attirato la loro attenzione per il comportamento agitato e per alcune tracce di sangue sugli indumenti.

In un primo momento avrebbe sostenuto di essere amico della vittima. Le sue dichiarazioni, tuttavia, sarebbero risultate contraddittorie durante gli accertamenti. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe poi ammesso di aver colpito De Vincenzo con un coltello.

La versione fornita dall’uomo colloca l’origine della tragedia all’interno del suo appartamento, situato a breve distanza dall’incrocio dove il giovane è stato soccorso. Tra i due sarebbe scoppiato un litigio, degenerato nell’aggressione. Il trentaseienne, ferito, avrebbe tentato di raggiungere la strada per cercare aiuto, ma sarebbe morto poco dopo.

Si tratta della ricostruzione riferita dal sospettato, sulla quale sono ancora in corso le verifiche degli investigatori. Restano da chiarire soprattutto le ragioni della discussione e cosa abbia provocato una reazione così violenta.

Autopsia e indagini sul movente, Casal di Principe sotto choc

La polizia criminale di Vienna prosegue gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’aggressione e definire le responsabilità. È stata disposta l’autopsia, che dovrà fornire ulteriori elementi sulle ferite e sulle cause esatte del decesso. Gli investigatori stanno inoltre lavorando per individuare il possibile movente.

Tra le piste investigative sarebbe stata presa in considerazione anche l’eventualità di collegamenti con ambienti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, un’ipotesi che dovrà essere verificata e che al momento non costituisce un movente accertato.

La notizia della morte di Luca De Vincenzo ha raggiunto anche Casal di Principe, il paese in cui era nato e cresciuto prima di trasferirsi in Austria. Aveva 36 anni e aveva cercato lontano dalla Campania un’opportunità per costruirsi un futuro. Il viaggio e il lavoro in una nuova città si sono trasformati in una tragedia che ora attende risposte dalle indagini austriache.