Paolo Bonolis spiazza tutti ed esce allo scoperto con Carola Moroni: «Sonia la apprezza». Poi le frecciata e l’ironia

Carola Moroni e Paolo Bonolis

Il conduttore conferma la relazione con l’ex tentatrice di Temptation Island e chiarisce anche i rapporti con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis rompe il silenzio e decide di raccontare in prima persona quello che sta succedendo nella sua vita sentimentale. Dopo giorni di indiscrezioni sulla sua nuova relazione e sui presunti malumori legati alla presenza di un’altra donna accanto al conduttore, arriva una presa di posizione che spazza via molti dei retroscena circolati. Il volto di Canale 5 ha scelto Instagram per confermare la frequentazione con Carola Moroni, ma soprattutto per chiarire che la situazione con l’ex moglie Sonia Bruganelli è tutt’altro che conflittuale.

Una scelta inusuale per un personaggio che ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori gli aspetti più intimi della propria esistenza. Bonolis ha spiegato subito il motivo del suo intervento: «Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale. Non l’ho mai fatto prima, ma oggi mi fa piacere condividere con voi un momento particolarmente bello della mia vita, per me e per i miei figli».

La conferma su Carola Moroni: «Una donna che mi piace molto»

Il passaggio più atteso del messaggio è quello in cui il conduttore parla apertamente della nuova compagna. Nessuna smentita, nessun tentativo di minimizzare le immagini e le indiscrezioni delle ultime settimane. Bonolis conferma di frequentare la 32enne e descrive il rapporto con parole inequivocabili: «Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli».

Il presentatore parla di una fase positiva, vissuta con serenità nonostante le ricostruzioni apparse sulla stampa. La relazione era finita sotto i riflettori dopo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia sulla loro vicinanza e le fotografie che li avevano mostrati insieme. Gli scatti pubblicati dal settimanale Chi li avevano immortalati anche a Londra, dove Bonolis si era recato per assistere a un torneo di padel al quale partecipava il figlio Davide.

Moroni, originaria dei Castelli Romani, non è un volto del tutto sconosciuto al pubblico televisivo. Nel 2023 aveva partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, finendo al centro dell’attenzione anche per la vicinanza a Manuel Maura durante il programma.

Il rapporto con Sonia Bruganelli e la frase che chiarisce tutto

Ma il vero obiettivo del post sembra essere anche un altro: mettere un punto alle voci su possibili attriti con Sonia Bruganelli. Dopo la fine del matrimonio, l’imprenditrice e il conduttore hanno continuato a mantenere un rapporto legato alla famiglia e alle rispettive attività professionali. Le indiscrezioni degli ultimi giorni avevano però alimentato l’ipotesi di una situazione meno distesa, con presunti paletti sulla visibilità della nuova compagna di Bonolis.

Il diretto interessato ha scelto di rispondere senza alimentare ulteriori polemiche, sottolineando che anche i rapporti tra i nuovi partner sono improntati al rispetto reciproco. «Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola», ha scritto, facendo riferimento alla relazione dell’ex moglie con Angelo Madonia.

Poi ha allargato il discorso ai figli e alla collaborazione con Bruganelli, respingendo l’immagine di una famiglia attraversata da tensioni: «La realtà è molto più semplice di quanto qualcuno voglia raccontare: amiamo i nostri figli, viviamo per loro, stiamo bene e continuiamo a collaborare serenamente anche sul lavoro».

La stoccata a chi alimenta i retroscena: «Leggete Stephen King»

Bonolis non si è limitato a chiarire la propria situazione sentimentale. Nella parte conclusiva del messaggio ha riservato una battuta pungente a chi, a suo giudizio, costruisce ricostruzioni fantasiose intorno alla sua vita privata.

«Non ci sono misteri, tensioni o retroscena da svelare», ha precisato, prima di consigliare ironicamente a chi ama le storie ricche di colpi di scena di rivolgersi alla narrativa: «Se proprio vi piacciono le fantasie, vi consiglio Le cronache di Narnia o, ancora meglio, la saga de La torre nera di Stephen King. Almeno lì la fantasia è dichiarata, ed è anche scritta molto bene».

Un riferimento letterario che diventa la sua risposta più sarcastica al chiacchiericcio. Per una volta, dunque, il conduttore ha deciso di intervenire direttamente, senza lasciare spazio a interpretazioni: la relazione con Carola Moroni è confermata, il rapporto con Sonia Bruganelli viene descritto come sereno e la priorità resta la tranquillità dei figli. Il resto, almeno secondo Bonolis, appartiene soltanto alla fantasia.