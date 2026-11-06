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Alfonso Generali muore a 84 anni dopo essere stato investito sulle strisce: tragedia a San Lazzaro

DiRedazione

Pubblicato: 6 Nov, 2026 - ore: 05:58 #Bologna, #incidente, #San Lazzaro
Il luogo dell'incidente mortale a San LazzaroIl luogo dell'incidente mortale a San Lazzaro

Il pensionato è stato travolto da una Volkswagen Golf in via Maestri del Lavoro, all’incrocio con via Russo

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali illuminate, quando un’auto lo ha travolto con violenza. Un impatto devastante, che lo ha lasciato in condizioni disperate. È morto dopo alcune ore di agonia Alfonso Generali, pensionato di 84 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 novembre a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna.

La tragedia si è consumata poco dopo le 17.30, intorno alle 18 secondo le prime ricostruzioni, all’incrocio tra via Maestri del Lavoro e via Russo. L’anziano, residente nella cittadina del Bolognese, stava attraversando la carreggiata quando è stato investito da una Volkswagen Golf condotta da un uomo di 39 anni, anche lui residente a San Lazzaro.

L’impatto sulle strisce e la corsa disperata in ospedale

Le condizioni del pensionato sono apparse subito estremamente gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica: dopo le prime cure, l’84enne è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna. Nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto nella mattinata di giovedì 5 novembre.

Secondo le informazioni disponibili, l’attraversamento pedonale sul quale si trovava l’uomo era illuminato e privo di semaforo. Il conducente della Golf si è fermato dopo l’investimento per prestare i primi soccorsi e chiedere aiuto. Sottoposto agli accertamenti di rito per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, è risultato negativo a entrambi i test.

Rilievi della Polizia Locale, auto sequestrata

La ricostruzione dell’esatta dinamica è affidata alla Polizia Locale di San Lazzaro di Savena, intervenuta per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alle indagini. Al momento non risultano altri testimoni dell’incidente.

Per consentire le operazioni, via Maestri del Lavoro è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora e mezza. La Volkswagen Golf coinvolta nell’investimento è stata sottoposta a sequestro. Dell’accaduto è stata informata la pm di turno, Francesca Rago.

Dopo la morte dell’anziano, per il conducente potrebbe profilarsi l’ipotesi di omicidio stradale. Saranno gli accertamenti investigativi e la ricostruzione dell’incidente a chiarire le eventuali responsabilità e le circostanze che hanno portato all’investimento.

La comunità di San Lazzaro si trova così a fare i conti con un’altra tragedia sulle strade del Bolognese: un uomo anziano, investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, non è sopravvissuto alle ferite riportate.

Di Redazione

Produzione giornalistica, approfondimenti, esclusive e lanci di agenzia a cura della Redazione Centrale di Notizie Audaci. Testata giornalistica registrata al Tribunale di Salerno, N. 373 del 17/01/2019, inclusa nel feed ufficiale di Google News e diretta dal Direttore Responsabile Giuseppe D’Alto, giornalista professionista.

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