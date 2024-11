Luca Guerrieri è scomparso da Brindisi da 9 giorni, madre in lacrime a Chi l’ha visto

Il 35enne Luca Guerrieri è scomparso da 9 giorni da Brindisi. La madre, Anna, e la sorella, Giada, hanno lanciato un disperato appello durante la puntata del 27 novembre di Chi l’ha visto. Lunedi 18 novembre era a casa con i congiunti quando è uscito dopo aver preso degli oggetti. É andato via senza portare con sé il cellulare.

Luca Guerrieri si è allontanato dalla sua abitazione di Brindisi senza il cellulare: ‘Voleva andare via’

“Voleva andare via a tutti i costi. Non voleva stare a casa. Io ero in bagno e quando sono uscita ho chiesto a mia figlia dove fosse Luca e mi ha detto che se ne era andato senza cellulare nonostante avesse insistito per farglielo portare. Si è incappucciato e se ne è andato” – ha spiegato Anna Guerrieri. “Ha portato con sé uno zaino di montagna e dentro c’era un cappotto blu, dei guantoni e indossava una felpa di colore scuro, un pantalone di tuta e delle scarpe anti infortunistiche” – ha riferito la sorella durante l’intervento a Chi l’ha visto.

‘Aveva lasciato il lavoro, vedeva tutto nero’

“Non se la sentiva più di continuare a lavorare perché non riusciva a realizzare il suo desiderio di avere una famiglia sua. Ha iniziato a vedere tutto nero e più volte ha manifestato il desiderio di andare via da Brindisi” – ha aggiunto Giada Guerrieri che è sicura che Luca Guerrieri non sia più a Brindisi. “Mi rivolgo anche agli autisti o eventualmente a chi potrebbe averlo visto in stazione”. In lacrime la madre. “Torna a casa Luca, non ce la faccia più”. Durante il programma è arrivata la segnalazione di una telespettatrice che riferiva che il fidanzato l’aveva visto alla periferia di Parma.