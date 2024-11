Cagnolina sparita dopo furto a Sasso Marconi: ‘Ridatemi Pesca, sono malata’

“Ridatemi la mia Peschina, sono malata. Si vede che non sono più i miei capelli ma ricresceranno. Ma quello non è importante rispetto alla mia piccolina”. L’appello di Gianna Biagi, malata oncologica, e del marito Michele Castagnaro a La vita in diretta ai ladri che hanno messo a soqquadro la loro abitazione a Sasso Marconi, nel bolognese, sabato 23 novembre ed hanno portato via l’amata cagnolina Pesca, quattro anni di razza Pomerania. Trafugati anche danaro, gioielli e ricordi di una vita. La triste scoperta al rientro a casa intorno alle 20:00.

Gianna Biagi ha trovato la cassaforte rimossa e la casa a soqquadro al rientro, la cagnolina Pesca non c’era più

“Era l’unica gioia che avevo in questo periodo. Pregavo per poter andare avanti con le cure con lei al mio fianco. Spero che le persone che sono venuti qui abbiano un cuore e me la portino o, se vogliono tenerla, mi contattino per farmi sapere che sta bene” – ha aggiunto. “Erano in tre e sono entrati in casa con una scala. Ho guardato nella cuccia dopo averla chiamata e non c’era. Ho pensato subito che l’avessero portata via forse perché abbaiava o perché è bellina. Chissà poi cosa è successo, ormai sono 4 giorni che non è nella sua casa. Lei è simpatica ed affettuosissima con tutti” – ha aggiunto Gianna Biagi.

Pesca è stata portata via dai ladri dopo il furto in un abitazione di Sasso Marconi

L’appello ai malviventi a La vita in diretta: ‘Era l’unica gioia che avevo in questo periodo’

I tre malviventi hanno staccato la cassaforte alla parete con lo sportello aperto probabilmente con un piede di porco. Un caso analogo era accaduto a inizio ottobre quando i ladri avevano portato lo spitz tedesco Maui di proprietà di una ragazzina di 12 anni con problemi di mobilità. Il cane fu restituito dopo l’appello di Miriam a La vita in diretta.