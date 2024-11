Andrea Carnevale: ‘Vidi papà ammazzare mamma con un’accetta, raccolsi il suo sangue’

“Avevo 14 anni ma ero già un ometto. Una volta si lavavano i panni al fiume e mia madre andava lì, a cento metri da casa mia. Una mattina c’erano tutte le donne, compresa mia sorella , mio ​​padre si è svegliato, è sceso e l’ha ammazzata con un’accetta è stato un grande dolore”. Inizia così il racconto di Andrea Carnevale, ex calciatore di Napoli, Roma e della Nazionale e attuale dirigente dell’Udinese.

La straziante ricostruzione di Andrea Carnevale a Pomeriggio 5, il padre uccise mamma Filomena quando aveva 14 anni

Intervistato da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha ripercorso la tragica esperienza di quando, a soli 14 anni, vide il padre, Gaetano, uccidere sua madre, Filomena, il 25 settembre 1975 a colpi di accetta e, dopo cinque anni, togliersi la vita davanti ai suoi occhi. Un delitto avvenuto in un epoca in cui la parola femminicidio era sconosciuta. Il dirigente del club friulano ha raccontato l’esperienza che ha vissuto in prima persona: “Sono molto orgoglioso di parlare di questa storia in televisione, perché dopo cinquant’anni penso sia l’ora di raccontarla e di far capire agli uomini che oggi ammazzano le loro mogli che è ora di smetterla.

Andrea Carnevale, a destra con il padre e i fratelli

Io è dall’età di 14 anni che non “chiamo più mamma” perché mio padre me l’ha portata per gelosia, ma la donna non è dell’uomo. Basta con questa possessività, con questa malattia. Oggi mi chiedo se allora avessi potuto fare qualcosa”. E, ancora: “È stata la nostra mamma che ci ha protetto, lei non voleva che andassimo dalle autorità perché allora, nei paesi, c’era un po’ di vergogna. Eravamo noi, specialmente io, che andavo dai Carabinieri per dire che papà, tutte le sere, picchiava la mamma con pugni e cazzotti”.

Le denunce inascoltate ai carabinieri: ‘Raccolsi il sangue di mamma e andai dai carabinieri’, il papà si tolse la vita 5 anni dopo

Una vicenda finita tragicamente nonostante la denuncia alle forze dell’ordine dal giovanissimo Andrea Carnevale. “Ho fatto un gesto estremo e per questo chiedo scusa ai telespettatori. Sono andato nel fiume, ho preso un recipiente e ho preso il sangue che scorreva per metterlo in un vasetto. Poi sono andato in paese dai carabinieri e ho detto ‘Volevate il sangue, eccolo qua’. Ed è finita lì”.