Luca Sasanelli arrestato in ritiro, il calciatore del Pescara denunciato per violenza domestica

Luca Sasanelli, attaccante del Pescara, è stato arrestato per violenza domestica. Il 19enne, arrivato nel club abruzzese dall’Andria nel mercato di gennaio, attualmente è agli arresti domiciliari. L’indagine è condotta dai carabinieri di Bari. Martedì 5 marzo il Pescara giocherà in trasferta contro la Recanatese.

Luca Sasanelli ai domiciliari, l’attaccante del Pescara avrebbe dato uno schiaffo alla fidanzata

Il giovane originario di Bari, è stato prelevato dalle forze dell’ordine durante il ritiro pre partita, nell’EKK Hotel di Città Sant’Angelo. Il calciatore è stato portato via da due pattuglie dei carabinieri – una di queste è arrivata da Bari – ora è agli arresti domiciliari. Secondo una prima ricostruzione Luca Sasanelli sarebbe stato denunciato dalla fidanzata per uno schiaffo ricevuto qualche mese fa.

Decisamente un periodo complicato per il Pescara che ha vissuto per giorni con il fiato sospeso per le condizioni di Zeman che ha dovuto lasciare la panchina biancazzurra per motivi di salute.