Grande Fratello, Marco Maddaloni abbandona definitivamente: ‘Sarei ipocrita se non lo facessi’

“Mi hanno detto che ci fai qui ma non potevo lasciare mia moglie in questo momento”. Marco Maddaloni è tornato nella casa del Grande Fratello dopo il grave lutto che l’ha colpito nei giorni scorsi. Il judoka era stato costretto ad allontanarsi improvvisamente dal reality per la scomparsa del suocero.

Marco Maddaloni lascia definitivamente la casa del Grande Fratello dopo la scomparsa del suocero

“É un momento importante per mia moglie, sentendo Letizia, tra 10 anni parlerà sempre di suo padre e io non voglio perdere le sue lacrime, il suo dolore… Voglio stare lì e condividerli con loro. Questo non significa che vi sto abbandonando” – ha spiegato Marco Maddaloni rivolgendosi a Paolo e Perla.

“Devo andare dalla mia famiglia, ve ne ho sempre parlato sarei un’ipocrita se non facessi questo. Te l’avevo detto Paolo che l’ultimo miglio si fa da soli e che fino ad un certo punto potevo accompagnarti. Ai giovani va il mio cuore… La vostra vittoria sta qui dentro, per altri sta fuori ma lo scopriremo solo vivendo” – ha chiuso il judoka che ha dato appuntamento ai compagni di avventura all’esterno della casa del Grande Fratello.