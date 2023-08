Lucy Letby condannata all’ergastolo, l’infermiera killer ha ucciso 7 neonati: ‘Rasentava il sadismo’

Carcere a vita, è questa la condanna per l’infermiera killer che ha fatto strage di bambini in Gran Bretagna.

Carcere a vita per Lucy Letby, l’infermiera 33enne si è dichiarata sempre innocente

Il giudice di Manchester James Goss ha stabilito l’ergastolo per Lucy Letby senza alcuna prospettiva di rilascio per aver ucciso sette neonati e aver tentato di ucciderne altri sei affidati alle sue cure nell’unità neonatale del Countess of Chester Hospital di Chester, tra il giugno 2015 e il giugno 2016. Nel leggere la sentenza in diretta tv ha parlato di “premeditazione, che hanno avuto un “impatto immenso” su molte famiglie.

L’infermiera neonatale di 33 anni ha rifiutato di presentarsi in tribunale per la sentenza. Durante il processo è emerso che la giovane si sarebbe accanita su piccoli, spesso nati prematuri o con patologie, iniettando aria o insulina nel sangue facendoli collassare e morire. Non è però chiaro il movente di questi omicidi. Lei si è sempre professata innocente.

Il giudice: ‘Non ha alcun rimorso’, l’infermiera neonatale non era presente alla lettura della sentenza

Il giudice ha sottolineato “la crudeltà e il calcolo” delle azioni dell’infermiera. “C’era una cattiveria che rasentava il sadismo nella sua azione. Nel corso di questo processo lei ha freddamente negato ogni responsabilità per le sue malefatte. Non ha alcun rimorso. Non ci sono attenuanti”. L’assenza di Lucy Letby in aula, consentito nei tribunali britannici durante le sentenze, ha alimentato la rabbia delle famiglie delle vittime, devastate per la dolorosa perdita.