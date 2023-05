El Salvador, infermiera costringe l’amica a partorire, la uccide e si impossessa del bimbo

Ha ucciso l’amica per impossessarsi del suo neonato. Gloria Estefany Ramírez Carías, 22 anni, residente nel comune di San Antonio del Monte del dipartimento di Sonsonate è stata condannata a 60 anni dal tribunale di El Salvador la giovane studentessa di infermieristica.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la giovane ha indotto a forza il parto di un’amica, averla poi uccisa, simulando come suo il bimbo appena nato. L’incredibile storia è diventata protagonista. Coma racconta il quotidiano El Mundo, il 22 luglio 2022, ha circuito un’amica, identificata come Victoria H. di 21 anni incinta di sette mesi, le ha provocato a forza il suo parto e poi l’ha uccisa, per recarsi quindi nell’ospedale Jorge Mazzini di Sonsonate, dove ha presentato il neonato come suo. Non ci è voluto molto ai sanitari per capire che le cose non erano andate come aveva raccontato la giovane.

É stata arrestata dalla polizia, che ha scoperto dopo rapide indagini il cadavere della vittima nella sua residenza. Al termine di un processo durato sei giorni e realizzato con la partecipazione di 27 testimonianze e con prove peritali e documentali presentate dalla Procura, la giovane è stata condannata a 60 anni di carcere: 45 per omicidio aggravato, dovuto per gravidanza o parto simulati e 13 per tentato omicidio .