Lulù Selassiè, braccialetto elettronico e processo per stalking a Manuel Bortuzzo: ‘Stato d’ansia e di paura’

Per mesi lo ha perseguitato arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Per questo la Procura di Roma ha chiesto il processo per Lucrezia Hailé ‘Lulù’ Selassiè, accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico.

Della vicenda scrive Il Messaggero. La principessa etiope (ma su questo ci sono versioni discordanti) e il nuotatore si erano conosciuti tra le mura del Grande Fratello Vip dell’edizione 2021-2022 (la stessa alla quale avevano preso parte Sophie Codegoni e Alessandro Basciano). Una relazione nata è finita durante il reality. La donna però non ha accettato la conclusione di quel flirt è ha iniziato a vessare Bortuzzo con comportamenti sempre più aggressivi tanto che il nuotatore ha deciso di denunciarla e prima dell’estate la 26enne è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori.

La giovane aveva chiesto la revoca della misura sostenendo che la presenza del braccialetto interferiva con la sua attività di influencer. Ma il giudice Francesca Ciranna ha respinto l’istanza. Intanto la procura ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato: Selassiè ha optato per il rito abbreviato e l’udienza davanti al gup è stata fissata al 13 marzo.

Braccialetto elettronico per l’influencer che ha scelto di essere giudicata con il rito abbreviato

Nel capo di imputazione i pm di piazzale Clodio scrivono che Lulù Selassiè ha procurato al suo ex “uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione. Il nuotatore triestino aveva già bloccato l’utenza dell’ex fidanzata dopo un fiume di messaggi . In una circostanza Lulù Selassiè l’avrebbe seguito fino in ospedale, a Latina, dove stava effettuando degli accertamenti per problemi di salute.

Nella circostanza avrebbe insultato i medici perché non le permettevano di entrare in sala operatoria. Nel settembre del 2022, dopo avere visto il profilo Instagram dell’ex l’influencer, avrebbe prenotato un tavolo al ristorante “La Locanda” di Mezzocamino, perché Manuel aveva annunciato una cena lì con la nuova fidanzata.

Lo raggiungeva anche all’estero

Tra il 9 luglio e il 5 agosto del 2023, era volata a Manchester, dove l’atleta era impegnato nei campionati mondiali di nuoto prenotando una stanza nell’albergo dove Bortuzzo alloggiava e lasciando un biglietto sotto la porta: “Amore mio, ti aspetto nella mia stanza” Lo aveva raggiunto anche in Portogallo in occasione dei mondiali paralimpici dello scorso aprile. Anche in quell’occasione gli mandò un bigliettino ma non ottenendo risposta lo raggiunse in camera “colpendolo con due schiaffi in viso” – come si legge nell’ordinanza.