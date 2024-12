Roberto Berti morto nel giardino di casa a Castel d’Aiano: indagata la moglie, aveva chiamato i soccorsi

I carabinieri, coordinati dalla Procura di Bologna, stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause della morte di un ottantenne, Roberto Berti, trovato morto nel giardino della sua abitazione in località Razora di Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese, il 23 novembre.

Roberto Berti è stato trovato privo di vita in casa dalla moglie nel giardino di casa a Razora di Castel d’Aiano

A chiamare il 118 è stata la moglie che, rientrando a casa, in via Bedosta, ha scoperto il corpo senza vita del marito: lo ha provato a muovere, la salma presentava un taglio alla gola. Ne dà notizia l’edizione bolognese de Il Resto del Carlino. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio, i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Vergato stanno raccogliendo elementi per chiarire se sia trattato di un decesso per cause accidentali, a seguito di una caduta, o di altro.

Come riporta il quotidiano, al momento, l’ipotesi principale è quella di un incidente domestico: accanto alla salma, rinvenuta vicino alla scala esterna che porta al primo piano dell’abitazione familiare, è stato trovato un vaso rotto sporco di sangue.

La consorte indagata per omicidio in via cautelativa

Roberto Berti, invalido, potrebbe essere caduto mentre scendeva le scale portando il vaso. La moglie del pensionato, in via cautelativa, è stata indagata per omicidio: sono in corso accertamenti per capire come l’anziana, che aveva le mani sporche di sangue, si sia procurata le ferite. Ai militari, oltre ad avere ribadito la sua estraneità alla vicenda, ha raccontato la loro vita familiare segnata da alcune difficoltà dovute al carattere del marito. Sul corpo dell’anziano verrà eseguita l’autopsia.