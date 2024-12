Alessandro Basciano, la Procura va al Riesame e chiede i domiciliari: ‘Rischio atteggiamenti aggressivi’

La Procura di Milano ha presentato appello al Riesame sulla revoca della misura della custodia cautelare nei confronti del dj Alessandro Basciano, accusato di stalking ai danni della influencer Sophie Codegoni e scarcerato il 23 novembre, dopo che era finito a San Vittore meno di 48 ore prima.

La Procura di Milano ha presentato ricorso al Riesame contro la scarcerazione di Alessandro Basciano

Nell’impugnazione, davanti ai giudici del Riesame, l’aggiunta Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa hanno chiesto per il 35enne gli arresti domiciliari, dopo che la scorsa settimana la 23enne, nelle nuove indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, era stata ascoltata dagli inquirenti e aveva confermato le accuse e la sua paura. La modella aveva messo a verbale di non aver mai ritirato la prima querela di quasi un anno fa, una “remissione” di cui si dava conto nell’ordinanza che aveva portato alla scarcerazione del suo ex.

Nelle cinque ore di faccia a faccia coi pm, Codegoni ha confermato tutto il quadro inquietante di insulti gravi, minacce anche di morte e atteggiamenti persecutori che per quasi un anno e mezzo le avrebbe fatto subito Basciano. La giovane aveva depositato una seconda denuncia il 14 novembre e poi era stata eseguita l’ordinanza di custodia in carcere, in seguito revocata dalla gip Anna Magelli. Ora il Riesame dovrà fissare i dati dell’udienza per la discussione del ricorso dei pm.

L’inchiesta della Procura di Milano, con al centro l’ex coppia nata sugli schermi tv al Grande Fratello Vip nel 2022, andrà avanti anche nei prossimi giorni per verificare, dopo l’acquisizione di tutte le chat depositate dalla ragazza (sarà sentita di nuovo) e altre testimonianze, quale fosse il rapporto tra i due. E poi al termine di questa fase di nuovi accertamenti sarà ascoltato anche Basciano. La gip aveva revocato l’ordinanza cautelare per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza sul presunto stalking, dopo l’interrogatorio, i messaggi ei documenti depositati dalla difesa, col legale Leonardo D’Erasmo.

I pm: ‘C’è il rischio di reiterazione del reato’

Codegoni, invece, ritenuto credibile dagli inquirenti, ha parlato della sua “paura” e dei suoi “timori” per quei continui comportamenti vessatori e violenti di Basciano, non negando i tanti riavvicinamenti ei regali ricevuti anche di recente, compresa una borsa da 10mila euro, ma ribadendo che lui le avrebbe detto, pure poche settimane fa, “vengo a casa tua e ti ammazzo”.

Nell’appello al Riesame i pm mettono in evidenza, in particolare, il pericolo di reiterazione del reato, ossia che il 35enne possa avere ancora comportamenti violenti contro la donna e chiedono ai giudici di disporre per il 35enne gli arresti domiciliari per contenere il rischio di nuovi atteggiamenti aggressivi.