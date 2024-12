Madonna di Loreto, preghiera per chiedere una grazia e dove vedere la diretta tv della Santa Messa

Si festeggia oggi 10 dicembre la Beata Vergine Maria di Loreto. La Basilica è uno dei luoghi di culto mariano tra i più importanti ed è ubicata in Piazza della Madonna al termine di via Lauretana a Loreto (provincia di Ancona). Il Santuario racchiude la Santa Casa di Nazareth con la tradizione che fa risalire al 1291 la traslazione prima in Dalmazia.

Madonna di Loreto, il culto

Un Vescovo dell’epoca riconobbe in quella casa quella della Vergine Maria e per provarlo decise di inviare in Palestina una commissione che constatò che la casa della Madonna era scomparsa dal luogo d’origine. La struttura coincideva con quella ritrovata sui monti Dalmati ma successivamente la casa fu trasportata, sempre dagli Angeli, nel territorio di Recanati nel bosco di proprietà di una donna chiamata Loreta.

Si narra che qui la Beata Vergine Maria apparve ad un suo devoto al quale riferì che quella era la sua abitazione. Successivi rilievi e, soprattutto, diversi miracoli verificati in quel periodo confermarono la rivelazione. Da allora la Basilica è diventata meta di fedeli che arrivano in pellegrinaggio da tutto il mondo.

Santa Messa della Beata Vergine Maria di Loreto visibile in diretta tv e streaming

Diretta tv. In occasione della festività della Madonna di Loreto i fedeli che non potranno raggiungere la Basilica potranno seguire in diretta tv e streaming dalle ore 11:30 la Santa Messa della Beata Vergine Maria, presieduta da S.Em. Cardinale Luis Tagle, Pro Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, in diretta su Vatican Media, Radio Vaticana, Telepace (Can 76 Veneto, Can. 75 Roma e Rieti, App Telepace anche su SmartTV), e in streaming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va

Madonna di Loreto, preghiera per chiedere una grazia

Di seguito, in occasione della festività del 10 dicembre, una preghiera per chiedere una grazia alla Madonna di Loreto.