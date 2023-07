Maltempo, donna 58enne schiacciata e uccisa mentre andava a lavoro a Lissone

Stava camminando per andare al lavoro la donna di 58 anni, di nazionalità marocchina, che è morta schiacciata da un albero intorno alle 15:50 di lunedì 24 luglio in via Braille a Lissone, in provincia di Monza.

Tragedia in via Braille, l’albero si è abbattuto sulla donna di origine marocchina che si stava recando a lavoro

Passata la tempesta di acqua e vento, la donna si è incamminata come faceva ogni giorno. Il grosso albero le è piombato addosso all’improvviso, senza lasciarle scampo. Immediata la richiesta d’aiuto dai passanti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e vigili del fuoco, unitamente alla Protezione Civile. I paramedici hanno accertato che fosse già deceduta al loro arrivo, ma quando sono riusciti a liberarla, hanno tentato comunque di rianimarla, purtroppo senza successo. La donna si stava recando a lavoro, distante 200 metri dal luogo dell’incidente.

“Ai suoi familiari e ai suoi cari giunga il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia. Una tragedia tanto assurda quanto grave che colpisce un’intera comunità” – così l’assessore alla Protezione civile di Regione Lombardia, Romano La Russa. Centinaia le richieste di aiuto ai vigili del fuoco per il maltempo al nord Italia. Diversi automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro auto in sottopassi allagati o travolti da alberi caduti. Il Seveso e il Lambro, nelle stazioni di via Valfurva e di via Feltre, hanno superato la soglia ordinaria di criticità.

Maltempo: il Seveso e il Lambro superano il livello di criticità, volo costretto ad atterrare a Roma Fiumicino

Il maltempo che si è abbattuto soprattutto nella zona di Milano, Monza e del Varesotto, ha causato disagi anche alla circolazione aerea: il volo Delta Air Lines DL185, partito da Milano Malpensa e diretto all’aeroporto internazionale John F Kennedy (JFK) di New York è stato infatti diretto su Roma Fiumicino dopo essersi imbattuto nel nubifragio dopo il decollo.