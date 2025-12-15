Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Giulia Todaro muore a 19 anni dopo l’arrivo in pronto soccorso per una forte emicrania: choc a Lizzano

DiRedazione

Pubblicato: 15 Dic, 2025 - ore: 23:39 #Giulia Todaro, #Lizzano, #malore
Giulia TodaroGiulia Todaro

Il malessere da giorni, poi il rapido peggioramento e il decesso all’ospedale di Manduria

Una morte improvvisa e ancora senza risposte ha sconvolto la comunità di Lizzano, nel Tarantino. Giulia Todaro, 19 anni, è morta ieri all’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria poche ore dopo il suo arrivo al pronto soccorso, dove si era presentata con una forte emicrania e un generale peggioramento delle condizioni di salute.

La giovane accusava da alcuni giorni stanchezza e dolori persistenti, inizialmente attribuiti a disturbi legati al ciclo mestruale, ma i sintomi non erano mai del tutto regrediti nonostante le cure di base.

L’arrivo in ospedale e il crollo improvviso

Secondo quanto ricostruito, Giulia è stata accompagnata in ospedale nelle prime ore della mattina del 15 dicembre, intorno alle 7.30, dai genitori. I dolori alla testa erano diventati insopportabili e le condizioni generali apparivano in rapido peggioramento.

Una volta presa in carico dal personale sanitario del pronto soccorso, la situazione clinica si è aggravata nel giro di poco tempo. La 19enne ha perso conoscenza poco dopo l’arrivo, senza più riprendersi.

Valori del sangue alterati ed emorragia fatale

Gli esami ematochimici eseguiti immediatamente avrebbero evidenziato valori di emoglobina e piastrine molto bassi, segno di un quadro clinico già compromesso al momento del ricovero. Sempre secondo quanto emerso, la ragazza avrebbe avuto emorragie anche a casa nelle ore precedenti.

I medici hanno tentato di arginare la situazione con trasfusioni, terapie d’urgenza e prolungate manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il decesso è stato constatato alle 13.40.

Ipotesi cliniche e richiesta di autopsia

Il personale sanitario avrebbe avanzato una prima ipotesi clinica, legata alla possibile presenza di coaguli disseminati, ma solo l’autopsia potrebbe chiarire con certezza le cause del rapido peggioramento e della morte.

Proprio i medici, nelle ore successive, hanno sollecitato l’esecuzione dell’esame autoptico. La direzione sanitaria della Asl di Taranto ha formalmente chiesto il consenso alla famiglia, che però non ha autorizzato l’autopsia. Al momento non risulta aperta alcuna inchiesta giudiziaria.

Nessun precedente clinico rilevante

La famiglia di Giulia Todaro non avrebbe segnalato eventi medici significativi o patologie pregresse prima del decesso. Un elemento che rende ancora più difficile spiegare una morte così rapida e improvvisa.

Intanto, a Lizzano, resta lo sgomento per una tragedia che ha colpito una ragazza giovanissima e la sua famiglia, lasciando domande ancora senza risposta.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

‘Poteva essere salvata’: chiesti due anni per il medico dopo la morte di Anna Siena, la scoperta del feto

Dic 15, 2025 Redazione
Attualità

‘Ti accompagno a scuola’, Vincenzo Sepe dice no alla mamma e muore a 16 anni nell’incidente col motorino

Dic 15, 2025 Redazione
Attualità

‘Lorenzo dorme’: la morte del papà, il silenzio e il ritrovamento nel baule, indagata l’intera famiglia a Campi Bisenzio

Dic 15, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Giulia Todaro muore a 19 anni dopo l’arrivo in pronto soccorso per una forte emicrania: choc a Lizzano

Salute

La pasta non fa ingrassare e aiuta anche a dormire: perché mangiarla (anche a cena) fa bene a corpo e umore

Gossip e TV

‘Sei una bugiarda’: a BellaMà ci sono i fiori ma niente pace tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco

Attualità

‘Poteva essere salvata’: chiesti due anni per il medico dopo la morte di Anna Siena, la scoperta del feto

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.