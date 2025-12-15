‘Sei una bugiarda’: a BellaMà ci sono i fiori ma niente pace tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco

Ancora scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco

Altro che clima natalizio: nuova resa dei conti in diretta

Altro che atmosfera di festa. La puntata del 15 dicembre di “BellaMà”, in onda su Rai 2, ha segnato un nuovo e durissimo scontro tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco, confermando che la frattura aperta la settimana precedente non si è mai davvero ricomposta.

Niente “baci stellari”, nessuna riconciliazione: solo parole taglienti, accuse reciproche e tensioni crescenti, davanti alle telecamere e al pubblico del pomeriggio televisivo.

La “Posta del Cuore Stellare” e la miccia già accesa

Il nodo resta sempre lo stesso: la chiusura della rubrica “La Posta del Cuore Stellare”, annunciata in diretta da Diaco nella puntata precedente e vissuta da Marini come una decisione subita.

La showgirl, entrata inizialmente in studio senza trovare il conduttore ad attenderla, ha esordito con una battuta amara:

«Aspetto Pierluigi, ma forse non vuole».

Diaco, inizialmente collegato solo dalla regia, ha lasciato che Valeria parlasse. Ed è lì che la tensione ha ripreso quota.

valeria marini ti amiamo stai tranquilla tiferemo per te ovunque andrai (gf vip) pic.twitter.com/bLaMSzb0la — poliedrico (@salvatrash1) December 15, 2025

“La Posta diventerà erotica, ma altrove”

Valeria Marini ha annunciato che la rubrica non morirà, ma proseguirà “altrove”, anche sui suoi social:

«La Posta del Cuore Stellare diventerà erotica, ma in altri posti. Ho accettato altre proposte televisive, intanto la farò sui miei social».

Poi l’affondo diretto al conduttore:

«Non mi hai trattato bene nell’ultima puntata».

Una frase che ha innescato la reazione immediata di Diaco.

Lo scontro sul contratto: “Racconta la verità”

Il conduttore ha spostato il confronto su un terreno preciso: il contratto.

«Il tuo contratto è partito a settembre ed è finito a dicembre, sì o no? Racconta la verità», ha incalzato più volte.

Marini ha provato a sottrarsi:

«Il mio contratto è con il pubblico», spiegando di non voler entrare in dettagli burocratici.

Ma Diaco non ha arretrato di un millimetro:

«Non è vero. Sapevi che l’esperienza sarebbe finita il 15 dicembre. Il pubblico merita la verità».

valeria ha proprio detto this gay is trying to murder me pic.twitter.com/nhcclgR511 — assenzio (@archivesco) December 15, 2025

“Non sono una bugiarda”: la rottura definitiva

Il momento più duro arriva quando Diaco pronuncia la parola che fa saltare ogni equilibrio:

«La verità è che sei una grande bugiarda».

La reazione di Valeria Marini è immediata e visibilmente indignata:

«Questo non te lo permetto. Io non sono una bugiarda. Non mi dare della bugiarda, altrimenti ti dico che sei falso».

Una frase che segna il punto di non ritorno nello scontro.

La verità di Valeria: “Pensavo in un rinnovo”

Messa alle strette, Marini chiarisce la sua posizione:

«Ho firmato fino a fine dicembre. Pensavo che poi si potesse parlare di fare altro a BellaMà. Non mi aspettavo che tu lo dicessi in diretta».

Una versione che Diaco contesta apertamente, ribadendo che la showgirl era consapevole della chiusura.

Fiori, ma niente pace

Quando Diaco entra finalmente in studio con un mazzo di fiori, sembra il preludio a una tregua. Ma è solo un’illusione.

«Se non racconti la verità, non faremo mai pace», dice il conduttore.

Valeria chiude ringraziando il pubblico e lasciando aperta la porta a nuovi progetti, ma il clima resta teso. Il tentativo finale di un bacio sulla guancia viene rifiutato.

A BellaMà, la pace resta lontana.