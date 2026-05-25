Colpito dalla giostra durante il collaudo e scaraventato a terra a Lioni: operaio di 20 anni in terapia intensiva

Paura nell’area delle attrazioni allestita per la festa di San Bernardino a Lioni: il giovane stava lavorando quando è avvenuto il grave incidente
Attimi di paura a Lioni, in Alta Irpinia, dove un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito durante le operazioni di manutenzione e verifica di una giostra installata in occasione dei festeggiamenti di San Bernardino.
Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il ragazzo stava lavorando nell’area delle attrazioni quando è stato coinvolto in un grave incidente avvenuto durante il collaudo di una grande giostra tipo altalena.
Le sue condizioni sono apparse subito serie.
Cosa è successo: il giovane colpito dalla struttura durante il test
Dalle informazioni emerse nelle prime ore, il ventenne sarebbe stato impegnato nelle attività tecniche legate alla messa in funzione dell’attrazione.
Per cause ancora da chiarire sarebbe stato colpito mentre si trovava nel raggio d’azione della struttura in movimento.
L’impatto lo avrebbe fatto precipitare al suolo da diversi metri.
Tra gli elementi emersi nelle prime ricostruzioni c’è il riferimento a una grave ferita alla testa con una consistente perdita di sangue, ma saranno gli accertamenti sanitari e investigativi a definire il quadro esatto.
Il giovane sarebbe un collaboratore del gestore delle attrazioni.
I soccorsi e il trasporto in eliambulanza al Moscati
L’allarme è scattato immediatamente.
Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che dopo una prima valutazione hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.
Il ragazzo è stato stabilizzato direttamente nell’area dell’incidente e poi trasferito d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino.
Secondo le informazioni disponibili, il giovane si trova in terapia intensiva.
La comunità segue con forte apprensione l’evoluzione delle sue condizioni.
Giostra sequestrata e indagini in corso
Oltre ai soccorritori sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e avviare i primi rilievi.
La giostra coinvolta nell’incidente è stata posta sotto sequestro.
L’obiettivo delle indagini è ricostruire nel dettaglio la dinamica e verificare tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’impianto.
Tra gli elementi che verranno approfonditi ci sono anche l’omologazione dell’attrazione, le procedure di collaudo e il rispetto delle norme previste per il funzionamento.
Un incidente che riporta l’attenzione sul lavoro dietro le feste popolari
L’episodio ha colpito particolarmente la comunità di Lioni perché avvenuto in un momento che precede l’apertura al pubblico.
Dietro le attrazioni e le feste di paese c’è infatti un lavoro spesso invisibile fatto di montaggi, verifiche tecniche e manutenzione.
Ed è proprio in questa fase che si è verificato l’incidente.
Ora il pensiero resta rivolto soprattutto alle condizioni del giovane e alle risposte che dovranno arrivare dagli accertamenti.