Margaret Spada, il titolare dello studio: ‘Solo visite pre operatorie e controlli post intervento’

In una autocertificazione del 2009 il titolare dello studio di medicina estetica posto sotto sequestro per la morte di Margaret Spada, la 22enne deceduta dopo un intervento al naso, aveva dichiarato “di essere specialista in chirurgia plastica” allegando i titoli accademici.

Morte Margaret Spada, lo studio medico non era autorizzato ad effettuare interventi chirurgici

Inoltre assicurava che nello studio, dove poi si sarebbe tenuto l’intervento alla 22enne di Lentini (Siracusa), si sarebbero svolte solo “visite pre operatorie e controlli post intervento”. Dalle indagini dei carabinieri del Nas è emerso che lo studio medico di Roma dove è stata somministrata l’anestesia locale a Margaret Spada non era autorizzata ad effettuare interventi chirurgici di alcun tipo.

Nella Dia, dichiarazione d’inizio attività, presentata nel 2009 alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie, infatti, il titolare dell’ambulatorio, indagato insieme al figlio con l’accusa di omicidio colposo, aveva dichiarato che la struttura sarebbe stata utilizzata per visite mediche specialistiche e non interventi chirurgici.

Il provvedimento di chiusura del 2008 per mancanza di autorizzazioni

Il titolare della clinica romana è laureato in medicina a Padova ed ha anche una specializzazione in chirurgia plastica conseguita all’Università Cattolica di Rio de Janeiro in Brasile, dettaglio questo aggiunto a penna. Il figlio invece si è laureato in Romania. Nel mare di carte che stanno emergendo dalle verifiche disposte anche dalla Regione viene fuori la storia travagliata dello studio che pure aveva tanti pazienti grazie anche ai social.

Nel 2008 lo studio è oggetto di un provvedimento di chiusura perché sprovvisto di autorizzazione e anche in questo caso, nelle controdeduzioni, il titolare sostiene che lo studio ‘non è mai entrato in funzione’, aggiunge comunque che aveva i requisiti per essere idoneo chiedendo l’archiviazione della pratica. E sottolinea: ‘qui si svolgono solo le visite”. E ancora: uno dei titolari dello studio in base ad accertamenti amministrativi svolti nel 2023 era privo di specializzazione e non poteva effettuare interventi di chirurgia estetica/plastica non a scopo ricostruttivo.

La salma della 22enne è rientrata a Lentini, i funerali lunedì 18 novembre: ‘Lutto cittadino’

Nel frattempo la salma della giovane è rientrata in Sicilia. “Stamane Margaret ha lasciato Roma per andare a Lentini. La famiglia sta portando a casa la loro amata figlia. I funerali sono stati fissati per lunedì 18 novembre alle 11:00 a Lentini, nell’ex Cattedrale, oggi chiesa Madre di Sant’Alfio Lentini mi ha appena comunicato che lunedì sarà lutto cittadino” – ha detto all’Ansa Alessandro Vinci, l’avvocato della famiglia di Margaret Spada morta dopo un intervento di rinoplastica. “La città intende abbracciare la famiglia per una perdita drammatica che coinvolge la comunità di Lentini. Un abbraccio sentito e che va oltre i confini del comune