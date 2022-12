Maria Basso, la morte giallo dell’80enne dopo aver mangiato gli spaghetti: il viaggio da Asiago a Catania

Ad inizio settembre Maria Basso aveva radunato la famiglia per festeggiare l’80esimo compleanno. In quella circostanza aveva rivisto una parente siciliana, Paola, che l’aveva invitata a trasferirsi a Catania dove è deceduta il 16 dicembre all’ospedale Cannizzaro dopo la richiesta di soccorso della casa di riposo Nuova Veters.

Maria Basso aveva accettato di trasferirsi da una casa di riposo del vicentino in Sicilia

Una trasferta impegnativa visto che l’anziana era in cura nella casa di riposo Villa Rosa ad Asiago ma che la donna aveva accettato di affrontare l’11 dicembre quando era stata raggiunta dai congiunti. Quando la casa di riposo, dove la donna risiedeva da anni, ha chiesto i motivi del mancato rientro è stato comunicato da Paola che si sarebbe occupata di Maria Basso.

Prima del trasferimento alla Nuova Veters di Catania la donna avrebbe consumato un piatto di spaghetti a casa dei parenti. Pranzo che si sarebbe rivelato fatale alla donna secondo quanto denunciato dalla cugina di primo grado Roberta Basso e da altri tre cugini.

“Noi crediamo che Maria sia stata convinta, in un momento in cui le forze le stavano venendo meno, che a Catania sarebbe tornata giovane. Avrebbe ripreso a camminare, si sarebbe rimessa ed invece”. La donna è deceduta ed è stata presentata denuncia alla Procura di Vicenza per circonvenzione di incapace. I parenti hanno avanzato sospetti anche per l’ingente patrimonio di Maria Basso (si parla di un’eredità di 500mila euro) che aveva lavorato per Ministero degli Esteri prima all’Ambasciata di Teheran, in Iran, e poi in Australia e in America.

La denuncia dei cugini per circonvenzione di incapace, la donna mangiava solo omogeneizzati

La morte dell’80enne sarebbe stata determinata dagli spaghetti che le sono finiti nei polmoni. La donna per problemi di salute mangiava solo omogeneizzati e per giorni non aveva seguito la terapia alla quale si sottoponeva quotidianamente nella struttura sull’Altipiano di Asiago dove si era ritirata dopo la pensione. Non è da escludere che i magistrati dispongono l’autopsia prima di disporre il via libera della salma per i funerali che si celebreranno ad Asiago, in provincia di Vicenza.