Tragedia a Porcia: trovato morto il patron di TelePordenone Mario Ruoso, ferita alla testa e mistero

Mario Ruoso

Trovato privo di vita da un parente, l’ipotesi investigativa

La città di Pordenone e l’intero Friuli Venezia Giulia sono stati scossi oggi dallatragica notizia della morte di Mario Ruoso, storico imprenditore pordenonese di 87 anni. Il corpo dell’anziano è stato trovato nella propria abitazione di Porcia da un parente, accanto alla porta d’ingresso, con una profonda ferita alla testa. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti personale sanitario, agenti della Polizia di Stato e tecnici della Scientifica, assieme al medico legale Antonello Cirnelli, chiamato dalla Procura per chiarire le cause del decesso. Secondo quanto riportato dall’ANSA da fonti investigative, «la vittima è stata presa a sprangate».

Chi era Mario Ruoso

Ruoso non era soltanto un volto noto della città, ma una vera e propria istituzione imprenditoriale del territorio. Cavaliere del lavoro, aveva fondato una delle prime televisioni private friulane, TelePordenone, un’emittente storica che, dopo decenni di intensa attività, aveva chiuso appena due anni fa. L’imprenditore era anche proprietario del Garage Venezia, uno dei saloni più longevi del Friuli Venezia Giulia per la vendita di automobili, e collezionista di auto d’epoca.

Chi lo conosceva lo descriveva come un uomo instancabile, sempre pronto a investire e innovare, un pioniere del settore televisivo e dell’imprenditoria locale. La notizia della sua morte ha immediatamente scosso Porcia e l’intera comunità pordenonese.

Cosa sappiamo sulle cause del decesso dell’87enne a Porcia?

Al momento, le circostanze della morte di Mario Ruoso restano avvolte nel mistero. La ferita alla testa e la posizione in cui è stato trovato hanno spinto la Procura ad aprire un’indagine approfondita. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, al momento non si esclude alcuna pista, anche se gli investigatori escludono con cautela l’ipotesi di un gesto autolesionistico.

Il medico legale e gli esperti della Scientifica stanno esaminando il corpo per capire se la ferita sia compatibile con una caduta accidentale, un’aggressione o altre cause. La casa, situata in una zona tranquilla di Porcia, non presenta segni evidenti di effrazione, ma ogni elemento sarà attentamente analizzato.

Un parente stretto ha trovato il corpo e ha dato immediatamente l’allarme, scatenando l’intervento delle autorità. La comunità locale segue con apprensione l’evolversi della vicenda.

Indagini in corso: si esclude il gesto autolesionistico?

Gli investigatori hanno precisato che al momento nessuna ipotesi viene esclusa, compreso il possibile coinvolgimento di terzi, anche se nulla lascia supporre moventi specifici. La Procura ha incaricato il medico legale di effettuare accertamenti sulla ferita e di stabilire con precisione la causa del decesso. La polizia scientifica ha già avviato rilievi nella casa e nei dintorni per raccogliere ogni possibile elemento utile.

La città di Porcia e il Pordenonese attendono notizie con il fiato sospeso, mentre amici, colleghi e cittadini ricordano un uomo che ha segnato la storia economica e culturale del territorio. La morte improvvisa di Mario Ruoso lascia non solo un vuoto nella sua famiglia, ma anche nella comunità friulana che lo ha conosciuto come imprenditore, innovatore e figura rispettata.

In attesa dei risultati delle indagini, la vicenda resta una delle notizie più seguite del Friuli Venezia Giulia, con interrogativi che scuotono il cuore della città: cosa è realmente successo nella casa di Mario Ruoso? Le prossime ore potrebbero chiarire il mistero di una morte improvvisa e ancora senza spiegazioni.