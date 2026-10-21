Chi era Matteo Ambu, il militare di 46 anni morto travolto da un albero a Jesolo mentre andava al lavoro

Matteo Ambu

Originario della provincia di Cagliari e residente a Cavallino-Treporti, prestava servizio a Padova. Era sposato e padre di figli. Il ministro Crosetto: «Profonda tristezza».

Si chiamava Matteo Ambu, aveva 46 anni ed era un militare dell’Esercito. È lui la vittima del drammatico incidente avvenuto all’alba a Jesolo, nel Veneziano, dove un platano è crollato sull’auto che stava guidando mentre raggiungeva il posto di lavoro. Il primo laureato dell’Esercito stava percorrendo via Roma Destra quando, intorno alle 6, il maltempo avrebbe provocato la caduta di una parte dell’albero, con conseguenze fatali.

Originario della provincia di Cagliari, Ambu viveva a Cavallino-Treporti ed era diretto a Padova, dove prestava servizio, per iniziare il turno. Era sposato e aveva figli. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio nelle istituzioni e tra i rappresentanti della Difesa.

Lo schianto all’alba e le indagini sulla dinamica

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 42, in via Roma Destra, all’altezza del chilometro 16. Secondo le prime ricostruzioni, un ramo o una porzione del platano si sarebbe abbattuta sulla vettura in transito, colpendo in particolare il lato del conducente e sfondando la parte superiore dell’auto.

Dopo il primo impatto, il veicolo sarebbe finito contro un altro albero presente più avanti lungo la strada. La dinamica esatta è ancora da accertare: sarà l’inchiesta a chiarire la sequenza degli eventi e a stabilire con precisione le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Jesolo, il personale sanitario del Suem 118, la Polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale. La circolazione è stata interrotta per consentire i soccorsi, la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza della carreggiata.

È stato disposto anche il sequestro del platano, che sarà sottoposto agli accertamenti necessari per verificare le condizioni della pianta e ricostruire le circostanze del cedimento. Le indagini sono condotte dalla polizia del commissariato di Jesolo, mentre i primi rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Mestre. La Procura di Venezia ha disposto approfondimenti per fare piena luce sull’accaduto.

Il cordoglio del ministro Crosetto e della Difesa

La notizia della morte di Matteo Ambu è arrivata anche al ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio.

«Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del 1° Laureato Matteo Ambu, deceduto a seguito di un tragico incidente nei pressi di Jesolo, mentre si recava al lavoro», ha scritto il ministro, esprimendo a nome proprio e dell’intera Difesa le condoglianze alla famiglia, al capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi del militare.

Anche il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha manifestato vicinanza ai familiari e all’Esercito, definendo la scomparsa una perdita dolorosa per la Forza armata.

Il dolore delle istituzioni locali

Parole di cordoglio sono arrivate anche da Simone Venturini, sindaco metropolitano di Venezia, che ha espresso la vicinanza delle istituzioni alla famiglia del militare e alle comunità di Cavallino-Treporti e Jesolo.

Il crollo dell’albero, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha trasformato in tragedia un normale tragitto verso il lavoro. Mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le responsabilità e le cause dell’incidente, resta il dolore per la morte di un uomo che stava raggiungendo il luogo in cui prestava servizio.