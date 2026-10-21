Uomini e Donne, gravissimo lutto per Giorgia Angeloni: è morto il papà Alberto a 63 anni, trono regolarmente in onda

Alberto Angeloni e la tronista Giorgia Angeloni

La tronista piange la scomparsa del padre, malato di Parkinson da anni

Un dolore familiare che arriva in un momento delicato della sua vita, lontano dalle telecamere e dalle dinamiche sentimentali di Uomini e Donne. Giorgia Angeloni, tra le troniste dell’attuale edizione del dating show di Maria De Filippi, ha perso il padre Alberto, morto la mattina di mercoledì 21 ottobre all’età di 63 anni.

La notizia è stata riportata da Lorenzo Pugnaloni e ha trovato riscontro nel manifesto funebre diffuso da Carosi Funeral Service di Aprilia. L’uomo si è spento alle 6.17 nella casa di cura Villa Silvana. Per Giorgia e i suoi familiari si apre ora il tempo del dolore e dell’ultimo saluto.

Il papà Alberto combatteva da anni contro il Parkinson

La malattia del padre era una parte importante della storia personale che Giorgia aveva condiviso anche durante la sua presentazione a Uomini e Donne. Alberto soffriva di Parkinson dall’età di 50 anni e, con il passare del tempo, la sua condizione aveva inciso profondamente sulla quotidianità della famiglia.

La tronista aveva raccontato quanto fosse importante per lei stargli vicino, cercando di regalargli momenti di serenità nonostante le difficoltà legate alla malattia. Le visite al padre rappresentavano un appuntamento costante, un modo per condividere tempo con lui e affrontare insieme una situazione complessa.

Un legame che Giorgia aveva lasciato emergere anche durante la conoscenza con i corteggiatori, mostrando un lato più intimo della propria vita, distante dalle esterne e dai confronti in studio.

L’assenza dalle registrazioni e i dubbi sul futuro

La scomparsa di Alberto arriva dopo che, nelle ultime registrazioni del programma, era stata segnalata l’assenza di Giorgia. Secondo le informazioni circolate nelle anticipazioni, la tronista stava affrontando una situazione familiare legata alle condizioni del padre.

Alla luce della notizia della morte, quell’assenza assume un significato particolarmente doloroso. La priorità della giovane, in un momento così difficile, è inevitabilmente legata alla famiglia e alla necessità di affrontare il lutto.

Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali su eventuali modifiche alla sua partecipazione al programma. Non è quindi possibile stabilire se e quando Giorgia tornerà in studio: qualsiasi previsione sul suo percorso televisivo sarebbe prematura.

Le puntate già registrate di Uomini e Donne, comprese quelle relative alle esterne con il corteggiatore Lory, seguono invece il normale calendario di messa in onda come nel caso di quella di mercoledì 21 ottobre andata regolarmente in onda.

L’ultimo saluto ad Alberto: funerali giovedì ad Aprilia

Il manifesto funebre indica che a dare l’annuncio della scomparsa sono le figlie, i generi, Katia, le sorelle e tutti i parenti.

I funerali di Alberto Angeloni si terranno giovedì 22 ottobre 2026, alle 15.30, nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, in piazza Roma ad Aprilia.

Per Giorgia si tratta di una perdita che tocca uno degli aspetti più personali della sua vita, già raccontato davanti alle telecamere con discrezione e partecipazione. In queste ore, mentre la notizia si diffonde tra i fan del programma, il pensiero va soprattutto a lei e ai familiari, chiamati ad affrontare un dolore profondo.