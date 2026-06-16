Matteo Buoninconti morto sull’A22, il pizzaiolo di 27 anni era partito per le vacanze con la fidanzata

Matteo Buoninconti

Una vacanza appena iniziata si è trasformata in una tragedia. Matteo Buoninconti, 27 anni, imprenditore originario di Castellammare di Stabia e residente a Laives, in Alto Adige, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo l’Autostrada del Brennero.

Il giovane viaggiava insieme alla fidanzata di 29 anni quando la loro auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata finendo contro un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta.

Lo schianto sull’Autobrennero

L’incidente si è verificato intorno alle 7.30 sulla carreggiata sud dell’A22, nel tratto compreso tra Affi e Verona Sud, nel territorio comunale di Pastrengo.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale, la vettura condotta da Buoninconti avrebbe improvvisamente perso la traiettoria, andando a schiantarsi contro un autoarticolato parcheggiato in un’area di sosta.

L’impatto è stato violentissimo. L’auto è rimasta gravemente deformata e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i due occupanti dall’abitacolo.

Per il 27enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Grave la fidanzata ricoverata a Verona

Accanto a Matteo viaggiava la compagna, una donna di 29 anni, rimasta gravemente ferita nell’impatto.

Dopo essere stata liberata dalle lamiere dai soccorritori, è stata trasferita in codice rosso al Polo Confortini dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dove si trova ricoverata.

Le sue condizioni restano monitorate dai medici, mentre familiari e amici attendono aggiornamenti con apprensione.

Chi era Matteo Buoninconti

La notizia della morte del giovane ha rapidamente raggiunto sia Castellammare di Stabia, sua città d’origine, sia Bolzano, dove negli ultimi anni aveva costruito il proprio percorso professionale.

Matteo era il titolare della pizzeria “Mattè”, situata nella centralissima Galleria Europa del capoluogo altoatesino. Un’attività che aveva avviato con entusiasmo e che gli aveva permesso di farsi conoscere e apprezzare da clienti e colleghi.

Sui social network sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio. Amici, clienti e conoscenti ricordano un ragazzo dinamico, legato al lavoro e con tanti progetti ancora da realizzare.

Le indagini sulla dinamica

Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Stradale di Verona Sud, che sta lavorando per chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo.

Al momento non risultano coinvolti altri mezzi in movimento e l’ipotesi principale resta quella di una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata. Gli investigatori stanno valutando tutte le possibili cause, tra cui un improvviso malore, un colpo di sonno o un problema tecnico.

I rilievi effettuati sul luogo dell’incidente e gli accertamenti sul veicolo potrebbero fornire elementi utili nelle prossime settimane.

Dolore tra Bolzano e Castellammare

La morte di Matteo Buoninconti ha lasciato sgomente due comunità distanti centinaia di chilometri ma unite dal dolore.

Da una parte Castellammare di Stabia, dove il giovane era nato e dove vive ancora parte della sua famiglia. Dall’altra Bolzano, città che aveva scelto per costruire il proprio futuro professionale.

Un viaggio che doveva rappresentare l’inizio di giorni di spensieratezza si è invece trasformato in una tragedia che ha spezzato la vita di un giovane imprenditore di appena 27 anni, lasciando nel dolore familiari, amici e tutte le persone che lo avevano conosciuto.