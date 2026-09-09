Mazara, crolla il balcone mentre segue i lavori: Rosaria Gianquinto muore a 86 anni, salvo il tecnico

Il balcone che ha ceduto, a destra la sedia posizionato ancora sotto il condizionatore dove erano stati eseguiti i lavori

Rosaria Gianquinto era sul terrazzo per seguire il lavoro al condizionatore

Era uscita sul terrazzo proprio mentre il tecnico stava completando un intervento sul condizionatore, necessario dopo le giornate di caldo intenso. Rosaria Gianquinto, 86 anni, si trovava sul balcone della sua abitazione di via Raffaele Castelli, a Mazara del Vallo, quando la soletta ha ceduto improvvisamente.

L’anziana, che viveva da sola al primo piano, è precipitata da un’altezza di circa quattro metri. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Abele Ajello, ma le gravissime ferite riportate nella caduta non le hanno lasciato scampo.

È morta alcune ore dopo il ricovero.

Il tecnico si salva aggrappandosi ai fili

Nel momento del cedimento sul terrazzo c’era anche il tecnico incaricato di sistemare il condizionatore. Il lavoro era praticamente terminato e i due stavano per rientrare nell’abitazione quando la struttura ha improvvisamente ceduto.

L’uomo è riuscito a evitare la caduta aggrappandosi ai fili presenti sul posto. È rimasto ferito, riportando alcune escoriazioni, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Una dinamica che rende ancora più drammatici gli ultimi istanti prima del crollo: Rosaria era solita utilizzare quel terrazzo, anche con una sdraio, soprattutto durante le giornate più calde della bella stagione.

L’edificio sgomberato: una famiglia trasferita dal Comune

Dopo l’incidente, i vigili del fuoco hanno effettuato gli accertamenti sulle condizioni dell’immobile. La situazione statica dello stabile ha fatto scattare un provvedimento di sicurezza.

In un primo momento si era parlato di tre famiglie sgomberate. Successivamente è stato precisato che a lasciare l’edificio è stata la famiglia che occupava il piano terra, ora ospitata in una struttura sostenuta economicamente dal Comune di Mazara del Vallo e assistita dai Servizi sociali.

L’area è stata transennata e interdetta all’accesso in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.

La soletta del balcone ha ceduto mentre transitavano la donna e il tecnico che stava riparando il condizionatore

La Procura indaga sul cedimento della soletta

Questa mattina, su delega della Procura, sul posto è arrivato il comandante della polizia municipale, Enzo Menfi. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del cedimento della soletta in cemento armato e verificare le condizioni della struttura.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritori sanitari, gli agenti della polizia municipale.

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione per la morte di Rosaria Gianquinto: «Esprimo a titolo personale ed a nome dell’amministrazione comunale i sentimenti di cordoglio per la morte di una nostra concittadina».

La tragedia ha così trasformato un intervento domestico richiesto per affrontare il caldo in un dramma: Rosaria era uscita sul terrazzo per seguire gli ultimi lavori al condizionatore, ma pochi istanti dopo quella soletta ha ceduto sotto i suoi piedi.