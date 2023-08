Hank commuove Pesaro, il meticcio prende l’autobus e scende in centro: l’emozionante incontro

L’amore degli amici a quattro zampe non ha confini, né ostacoli come testimonia la vicenda di Hank, un meticcio di 14 anni che viveva con la sua mamma umana nella frazione Cattabrighe di Pesaro.

Hank è salito sull’autobus 131 nella frazione Cattabrighe per recarsi in centro

L’affettuoso cagnolino si è reso protagonista di una vicenda che ha emozionato e toccato il cuore dei residenti del comune marchigiano. Intorno alle 6:45 è salito sull’autobus 131 che conduce al centro della città. Il passeggero ‘speciale’ non è passato inosservato con il cane che non ne ha voluto sapere di scendere. “É salito all’ultimo e si è andato a sedere sui seggiolini come se fosse un passeggero” – ha raccontato Marco Mauri, 27enne autista di Adriabus.

In molti l’hanno fotografato e condiviso la foto su Facebook. La presenza di Hank sul pullman ha fatto il giro della città con il gruppo di ricerca di animali smarriti Le primule di Eva , composta dai volontari dell’Enpa Pesaro, che si è immediatamente attivata per recuperare Hank. In particolare Anna Trenta, una delle volontarie, ha deciso di aspettarlo alla stazione di Pesaro e di seguire il suo percorso.

L’intervento de Le Primule di Eva: la volontaria segue il cane e si emoziona nel vedere l’incontro con la nonna umana

Infatti Hank aveva una meta precisa da raggiungere e da piazzale Lazzarini, passando per via Mazza, è arrivato in Viale dei Partigiani. Qui è stato riconosciuto da un’anziana con l’amico a quattro zampe che ha iniziato a farle le feste. La volontaria ha appreso che si trattava della ‘nonna’, la madre della proprietaria e che in passato aveva fatto spesso con lei quel tragitto. Questa volta Hank ha deciso di farlo da solo per raggiungere l’amata ‘congiunta’.

Dopo la gradita visita a sorpresa il meticcio è stato riaccompagnato a casa in sicurezza anche grazie al supporto della sorella di Carlotta. Un atto di amore che i pesaresi, e non solo ricorderanno a lungo.