Davide Barzan, il sarcasmo di Valeria Bartolucci: ‘Trovata la polvere sotto il tappeto’

Davide Barzan e Valeria Bartolucci

Nel 4° episodio dell’inchiesta de Le Iene sul criminalista Barzan, parla la moglie di Dassilva

È diventata un caso mediatico a puntate l’inchiesta de Le Iene su Davide Barzan, criminalista finito sotto i riflettori con l’omicidio di Pierina Paganelli. Nel quarto servizio, andato in onda martedì, è stata Valeria Bartolucci – moglie dell’unico indagato per l’assassinio della 78enne – a commentare quanto emerso finora. La moglie di Dassilva aveva già denunciato Barzan, sostenendo che si fosse presentato a lei come avvocato. Una versione confermata anche dal marito. Ora il cosentino è consulente di Manuela Bianchi.

Le accuse dell’ex assistita, i presunti raggiri e la reazione del consulente

Nella nuova puntata, la donna ha criticato con durezza il suo ex consulente, commentando le vicende raccontate da altri presunti truffati. “Le Iene hanno semplicemente sollevato il tappeto e trovato la polvere nascosta” – ha detto. Le accuse ruotano intorno ad affari poco chiari tra Cosenza e Rimini. In particolare, due episodi destano attenzione: un parrucchiere di Riccione avrebbe perso 30mila euro in una vicenda conclusa con una transazione extragiudiziale; in un altro caso, un’ex amica avrebbe denunciato Barzan per investimenti falliti legati all’acquisto di un immobile a Dubai.

Gaston Zama ha mostrato anche una condanna a carico del criminalista, non menzionata nel casellario penale. Valeria Bartolucci ha reagito con sarcasmo, ma anche con commozione nel sentire i racconti di chi afferma di aver perso ingenti somme. “In Romagna diciamo che certi sanno ‘intortare la gente’. Ma quando ho ascoltato quelle storie mi sono davvero emozionata” – ha detto durante l’intervista.

La fidanzata difende Davide Barzan durante il servizio de Le Iene

La fidanzata di Barzan: ‘É il personaggio che piace all’Italia’

La tensione è salita quando Zama ha incrociato Barzan a Riccione: il criminalista ha dichiarato l’intenzione di querelare l’inviato, limitandosi a un laconico “ci rivedremo in tribunale”. A difesa del consulente è intervenuta la fidanzata, che ha ribattuto: “È lui il personaggio che piace all’Italia”.

Intanto, Le Iene hanno annunciato che l’inchiesta continuerà: nuove rivelazioni sarebbero già in preparazione. Una narrazione che, seppur televisiva, incide sulla percezione pubblica del caso Paganelli e solleva interrogativi non solo sulla figura del consulente, ma anche sulla gestione delle consulenze tecniche nei casi giudiziari più delicati.