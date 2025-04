Trovata morta Antonietta Piani, la commercialista scomparsa da Fellicarolo

Antonietta Piani trovata morta

Una tragica scoperta ha posto fine all’angoscia che per oltre 36 ore ha tenuto col fiato sospeso la comunità di Fellicarolo, nel comune di Fanano (Modena). Antonietta Piani, commercialista 63enne molto conosciuta tra Modena e l’Appennino modenese, è stata trovata senza vita in fondo a un dirupo, in una zona impervia ai piedi di un canalone. La donna era scomparsa nella mattinata di lunedì 28 aprile, uscita di casa all’alba come ogni giorno per recarsi al lavoro, ma senza mai arrivare a destinazione. La donna è stata cercata dapprima in paese (è arrivata angosciata anche la figlia, che abita lontano), e non trovando tracce verso le 15:00 era stata attivata la Prefettura.

Il corpo della donna ritrovato in un dirupo dopo due giorni di ricerche serrate

Fin da subito il mancato arrivo in ufficio aveva allarmato i familiari. Non aveva portato con sé effetti personali né preso l’auto: un dettaglio che ha fatto temere il peggio. Alcuni testimoni l’avevano vista aggirarsi per le strade del paese in evidente stato confusionale. Lanciato l’allarme, le ricerche sono state immediatamente attivate dalla Prefettura di Modena, coinvolgendo Carabinieri, Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino, con l’ausilio di droni, elicotteri e unità specializzate in ambienti montani.

La sua immagine con la descrizione di com’era uscita di casa (maglioncino nero a righe beige, scarpe da trekking) era stata diffusa sui social dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi. Il corpo di Antonietta Piani è stato infine individuato grazie all’impiego di droni con termocamera. Il recupero è stato estremamente complesso, a causa dell’asperità del terreno. La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria per gli esami autoptici, necessari a chiarire le cause esatte della morte.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica: ancora ignote le cause della caduta

L’ipotesi principale resta quella di una caduta accidentale, ma non si escludono altre dinamiche: solo gli accertamenti potranno fornire risposte definitive. Antonietta Piani lascia due figli e un compagno, che aveva segnalato la sua scomparsa non appena si era reso conto che la donna non era mai giunta a Modena.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per ricostruire con esattezza quanto accaduto in quelle ore. La comunità è sotto shock per una perdita così improvvisa e dolorosa. La figura di Antonietta, apprezzata per la sua professionalità e gentilezza, resta nel cuore di chi la conosceva.