‘Mi hai rovinato la vita’: spara e uccide la moglie davanti al municipio a Collegno, poi si suicida

“Mi ha rovinato la vita”. Poi sarebbero partiti i colpi di pistola. Un omicidio suicidio si è consumato intorno alle 11:00 di lunedì 19 agosto a Collegno. Il pensionato 81enne Francesco Longhitano ha ucciso la moglie, l’82enne Anna Lupo, e si è tolto la vita.

Dramma a Collegno: Anna Lupo è deceduta all’ospedale di Rivoli, l’81enne Francesco Longhitano si è tolto la vita dopo aver sparato

La donna è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale di Rivoli dove è deceduta dopo poco. Il femminicidio si è verificato in piazza della Repubblica davanti al municipio della città. L’ottantenne ha sparato alla moglie con una pistola a tamburo che, come hanno accertato i carabinieri, era detenuta irregolarmente, quindi si è voltato e ha puntato l’arma contro se stesso, togliendosi la vita.

La coppia abitava poco distante, in un’abitazione al sesto piano, e, secondo le testimonianze, ha raggiunto la piazza a piedi. Per i carabinieri l’omicidio è riconducibile a questione di carattere familiare. Un passante ha detto di avere sentito in lontananza degli scoppi e di avere creduto che fossero “dei mortaretti”.

La testimonianza: ‘Ha esploso due colpi ed ha detto alla moglie alzati’

La 65enne Maria De Biase ha riferito di aver visto dal balcone Francesco Longhitano sparare due colpi verso Anna Lupo: “Le ha detto alzati, poi si è sparato alla gola”. Una barista ha raccontato che andavano da lei a prendere il caffè tutte le mattine. “Era una donna cordiale, lui più riservato”. Sull’omicidio suicidio stanno indagando i carabinieri di Rivoli e quelli di Collegno.