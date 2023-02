Michael Alessandrini voleva fuggire in Ucraina dopo aver ucciso Panzieri, la madre: ‘Mi vergogno’

Nessuna giustificazione per quel figlio che ha tolto la vita ad uno dei pochi amici, forse l’unico, che cercava di stargli vicino. Pierpaolo Panzieri, 27 anni di Pesaro, era l’unico che riusciva a superare gli eccessi di Michael Alessandrini, 30 anni.

Pierpaolo Panzieri

La madre di Michael Alessandrini: ‘Pierpaolo era l’unico amico, se potessi morire al posto suo’

La famiglia dell’assassino lo sapeva e sperava che generosità dell’artigiano, titolare di una piccola attività, aiutasse il figlio ad allontanare quei fantasmi che lo mandavano in tilt. La mamma, Silvia Di Lena, è devastata dal dolore ma non concede nessuna attenuante a Michael. “Mi vergogno di lui e sono combattuto se vorrò rivederlo” – ha affermato sottolineando che dovrà pagare fino in fondo per quello che ha fatto. “Se potessi morire al posto di Pierpaolo lo farei. Era l’unico amico che cercava di aiutarlo” – ha aggiunto precisando che il figlio aveva un deficit cognitivo da quando aveva un anno e mezzo.

Il trentenne voleva fuggire in Ucraina nella speranza di rendersi irreperibile nel caos della guerra

Problemi per i quali Michael Alessandrini non ha mai voluto farsi curare come ha riferito il padre dell’assassino. “Era violento a parole ma non con i comportamenti, almeno fino adesso” – ha riferito il congiunto del trentenne che lavorava come portiere nell’hotel di famiglia. Il giovane è ora detenuto nel carcere di Timisoara, in Romania. Sembra che volesse fuggire in Ucraina con la speranza di rendersi irreperibile nel Paese dove è in corso la guerra.