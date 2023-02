Pierpaolo Panzieri, Michael Alessandrini bloccato sul treno in Romania: fuga con i soldi della nonna

É salito sulla Renault Clio di famiglia dopo aver ucciso l’amico, il 27enne artigiano Pierpaolo Panzieri, con 13 fendenti a Pesaro ed ha oltrepassato i confini italiani nella speranza di far perdere le tracce di sé. Michael Alessandrini, 30 anni, è stato acciuffato a 2000 chilometri di distanza, in Romania.

Omicidio Pierpaolo Panzieri, l’amico rintracciato a 2000 chilometri di distanza da Pesaro

L’uomo è stato bloccato su un treno dopo che la sua auto era stata ritrovata abbandonata nella regione della Transilvania sul ciglio della strada. Il serbatoio era vuoto e Alessandrini, raggiunta la prima stazione sul territorio, ed ha cercato di proseguire la sua fuga ma la polizia rumena ha rapidamente effettuato gli accertamenti sulla macchina abbandonata ed ha scoperto che si trattava del sospettato di omicidio segnalato dalle autorità italiane.

Il treno è stato bloccato con il trentenne che è stato fermato per un controllo amministrativo in quanto non era stato ancora emanato un mandato di cattura internazionale. Appena è arrivato il provvedimento delle autorità italiane è stato eseguito l’arresto. Secondo i primi accertamenti il fuggitivo presentava rilevanti elementi probatori in relazione all’omicidio di Pierpaolo Panzieri.

Michael Alessandrini è salito sul treno dopo essere rimasto senza benzina in Transilvania

Da chiarire i contorni del delitto. I due erano amici di infanzia e il ventisettenne aveva deciso di invitarlo a cena, la sera di lunedì 20 febbraio, per una ‘rimpatriata’. Da poche settimane Pierpaolo Panzieri si era trasferito nell’appartamento in via Gavelli dove viveva da solo. Per gli inquirenti il delitto potrebbe essere premeditato in quanto Michael Alessandrini aveva portato 500 euro alla nonna.

Tra le piste seguite anche quella della ludopatia anche se una collega del trentenne, che lavora come portiere nell’albergo del padre, sostiene che non aveva problemi del genere e che non aveva bisogno di soldi.

Il trentenne lavora come portiere d’albergo nell’hotel del padre: ‘Non è ludopatico e non ha problemi di soldi’

“Un ragazzo buono al quale i clienti erano affezionati, non c’era nulla che facesse presagire uno scenario del genere. Michael parla due lingue oltre l’inglese ed è per questo che i nostri ospiti si rivolgevano spesso a lui” – ha riferito la dipendente dell’hotel di Pesaro al Corriere di Bologna. In molti hanno riferito che i due amici si sarebbero visti spesso anche nella hall della struttura ricettiva.