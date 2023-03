Omicidio Pierpaolo Panzieri, Michael Alessandrini: ‘Ucciso per gelosia, voleva portarmi via Yula’

Un delitto a sfondo passionale. Questo il movente che Michael Alessandrini, 30 anni, ha fornito agli inquirenti durante l’interrogatorio sull’omicidio dell’amico Pierpaolo Panzieri consumatosi la sera del 20 febbraio a Pesaro.

Michael Alessandrini ha confidato agli investigatori rumeni di aver ucciso Panzieri per motivi passionali

Il giovane ha raccontato di averlo ucciso per gelosia perché temeva di perdere la donna, più grande di lui, con la quale aveva una relazione da un anno. “Ho scoperto che Pierpaolo e Yula avevano una relazione, voleva portarmela via” – ha riferito al pm che sta seguendo il caso in Romania. Non solo lo avrebbe raccontato anche alla receptionist dell’hotel, un’amica di famiglia, della nonna dove lavorava con la quale ha avuto la possibilità di parlare nelle scorse ore per chiedere alcuni effetti personali.

Michael Alessandrini non ha voluto parlare con i genitori, ha chiesto dei suoi cani ed ha dettato una lista di alcuni oggetti che vorrebbe ricevere in Romania. Inoltre vorrebbe che gli fosse spedito cibo italiano e la Bibbia. Secondo la versione fornita agli investigatori Michael Alessandrini avrebbe riferito di aver scoperto la relazione della partner con Pierpaolo Panzieri attraverso una chat probabilmente durante la cena conclusasi nel sangue con il trentenne che ha ucciso l’amico con 13 coltellate.

Il 30enne ha raccontato agli inquirenti di aver scoperto una chat con l’amico, le richieste all’amica di famiglia

Il giovane è poi fuggito via in auto con il cellulare del 27enne, schermato in una carta stagnola, varcando i confini italiani ma finendo la benzina in Transilvania. Rintracciata la vettura della polizia rumena, il giovane è stato fermato sul treno. Sembra che volesse raggiungere l’Ucraina nella speranza di rendersi irreperibile nel caos della guerra.

Michael Alessandrini aveva raccontato ai genitori che voleva sposare Yula ma il 19 febbraio aveva inviato un messaggio terribile sul cellulare della madre riferendo che si era ammalata di tumore e che aveva pochi mesi di vita. Non è da escludere che fosse un tentativo per allontanare il trentenne, diventato troppo opprimente.

Il giorno prima dell’omicidio Yulia avrebbe riferito ad Alessandrini che aveva un tumore

Da verificare anche il presunto flirt con Pierpaolo Panzieri o se si tratti di semplici sospetti che hanno fatto scattare la furia omicida. Nelle prossime ore sarà analizzato il cellulare della vittima per far chiarezza sull’intera vicenda. Al momento Alessandrini avrebbe chiesto di restare in Romania. Michael si è dichiarato al giudice seguace di Jahvè (il Dio ebraico) e di avere una missione nella vita: ripulire le città dai corrotti.