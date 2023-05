Milano, 52enne ciclista travolto e ucciso da un camion in via Comasina

Un 52enne di origine cinese è stato investito e ucciso da un autoarticolato a Milano mentre percorreva in bicicletta nella periferia nord del capoluogo lombardo. L‘incidente, come rende noto la Polizia locale che è intervenuta sul posto, si è verificato lunedì 8 maggio alle 10:40 in via Comasina all’angolo con via Novate.

Il violento impatto con un autoarticolato è risultato fatale a un 52enne cinese

Dopo l’impatto col mezzo pesante, un autoarticolato, il ciclista è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove poco dopo è deceduto a causa delle ferite riportate. Si tratta dell’ennesimo sinistro che vede vittima un ciclista negli ultimi mesi a Milano.

Stando alle prime informazioni, il camion ha svoltato a destra in via Novate, travolgendo l’uomo di origini cinesi. Una tragedia che si è verificata a distanza di poco tempo dagli incidenti che hanno provocato la morte di Francesca Veronica D’Incà e Cristiana Scozia.