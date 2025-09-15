Miss Italia 2025, la finale in diretta dal PalaSavelli: dove vederla, chi sono le 40 partecipanti

Le 40 finaliste di Miss Italia 2025

Le 40 finaliste in gara a Porto San Giorgio, tra prove di talento, alta moda e musica: ecco la guida completa alla serata

Porto San Giorgio si veste a festa per la finale di Miss Italia 2025, in scena questa sera, 15 settembre, al PalaSavelli. Lo storico concorso di bellezza, giunto a una nuova edizione rinnovata nello stile e nei contenuti, promette spettacolo, emozioni e un intreccio di moda, talento e musica.

La diretta televisiva, a partire dalle 21.30, sarà trasmessa in eurovisione su RTV San Marino, ma anche su Sky, Tivùsat, RaiPlay e Media Dab, garantendo così una copertura ampia e accessibile. A condurre l’evento sarà Nunzia De Girolamo.

La gara e la giuria

Sono 40 le finaliste, divise in due squadre guidate da due regine del concorso: Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, ed Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 2005. Le concorrenti si sfideranno in prove che vanno ben oltre la passerella: portamento, canto, ballo, recitazione e talento, in un format sempre più orientato alla valorizzazione della personalità e delle competenze artistiche.

La giuria è di grande richiamo mediatico: Francesca Pascale, Alba Parietti, la giovanissima Bianca Luna Santoro, l’attore Maurizio Casagrande e la conduttrice Rossella Erra avranno il compito di scegliere la nuova reginetta.

Moda, musica e ospiti

La musica sarà protagonista con ospiti di primo piano: Guè, Shablo, Tormento e Joshua, reduci dall’ultimo Festival di Sanremo, insieme a Rkomi, Serhat e la popstar Senhit. Sul palco si esibiranno anche i ballerini Samuel Peron e Veera Kinnunen, celebri volti di Ballando con le Stelle.

In passerella spazio all’alta moda con le creazioni di Ermanno Scervino, simbolo dell’eleganza Made in Italy, e quelle di Parosh, brand che fonde vintage e modernità.

L’impegno sociale

Accanto allo spettacolo, spazio anche alla prevenzione: la LILT, in collaborazione con la Fondazione Progetti del Cuore, sarà presente con un’unità mobile per visite senologiche gratuite e attività di sensibilizzazione.

Le storie

C’è anche una miss in dolce attesa tra le finaliste. “Sono incinta di quattro mesi, lavoro regolarmente e non rinuncio a Miss Italia”. Nata a Roma, Alice Petagna, 29 anni, si è presentata al concorso in Abruzzo (vive a Ovindoli) e ha vinto il titolo di Miss Abruzzo. La nonna paterna, Liliana Spagno, si classificò terza a Salsomaggiore nel 1950 quando Sophia Loren vinse vinse il titolo di Miss Eleganza. Chiara Cenci è un arbitro di calcio di prima categoria maschile e femminile ed è in gara con la fascia di Miss Trentino Alto Adige. La 18enne Desiree Collini, originaria di Termoli e Miss Molise, sogna di aprire una scuola per ragazze con handicap. Vende giornali in edicola e fa la modella Airly Esther Santos, nata a Santo Domingo ma residente a Gallarate, paragonata da molti a Denny Mendez.

Chi sono

Miss Piemonte | Beatrice Bo, 21 anni, di Brandizzo (TO). Alta 1,78. Diplomata al liceo linguistico, pratica a livello agonistico il tennis, sport di cui è anche allenatrice. Curiosa e dinamica, Beatrice è immersa nella cultura spagnola grazie all’infanzia vissuta in ambiente ispanico.

21 anni, di Brandizzo (TO). Alta 1,78. Diplomata al liceo linguistico, pratica a livello agonistico il tennis, sport di cui è anche allenatrice. Curiosa e dinamica, Beatrice è immersa nella cultura spagnola grazie all’infanzia vissuta in ambiente ispanico. Miss Valle d’Aosta | Alicya Ferrero , 19 anni, di Borgaro Torinese (TO). Alta 1,70. Diplomata in ambito informatico-aziendale, lavora come barista. Problemi familiari l’hanno costretta a crescere in fretta, ma con un carattere forte.

, 19 anni, di Borgaro Torinese (TO). Alta 1,70. Diplomata in ambito informatico-aziendale, lavora come barista. Problemi familiari l’hanno costretta a crescere in fretta, ma con un carattere forte. Miss Lombardia | Miriam Del Contrasto , 21 anni, di Besana in Brianza (MB). È alta 1,65. Matricola universitaria di Fisioterapia, è stata per diversi anni campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio sincronizzato e ha partecipato ai mondiali rappresentando l’Italia. Determinata e simpatica, si caratterizza per la sua “voglia di fare”.

, 21 anni, di Besana in Brianza (MB). È alta 1,65. Matricola universitaria di Fisioterapia, è stata per diversi anni campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio sincronizzato e ha partecipato ai mondiali rappresentando l’Italia. Determinata e simpatica, si caratterizza per la sua “voglia di fare”. Miss Liguria | Sara Dellepiane , 21 anni, di Arenzano (GE). Alta 1,75. Studia Economia Aziendale e lavora come cassiera in un supermercato. Ha vissuto sei mesi all’estero con l’Erasmus ed è una ragazza molto sportiva.

, 21 anni, di Arenzano (GE). Alta 1,75. Studia Economia Aziendale e lavora come cassiera in un supermercato. Ha vissuto sei mesi all’estero con l’Erasmus ed è una ragazza molto sportiva. Miss Veneto | Alice Zambon , 18 anni, di Rovigo (RO). Alta 1,74. Frequenta il quarto anno del liceo delle Scienze Umane e ha due fratelli più grandi. Si definisce una ragazza intraprendente, amante dell’eleganza e della moda.

, 18 anni, di Rovigo (RO). Alta 1,74. Frequenta il quarto anno del liceo delle Scienze Umane e ha due fratelli più grandi. Si definisce una ragazza intraprendente, amante dell’eleganza e della moda. Miss Trentino Alto Adige | Chiara Cenci , 18 anni, di Rovereto (TN). Alta 1,75. Studia Ingegneria Informatica. È arbitro di calcio di prima categoria e di Serie D nel calcio a 5. Partecipa per mettersi alla prova, dicendo: “O dentro o fuori”.

, 18 anni, di Rovereto (TN). Alta 1,75. Studia Ingegneria Informatica. È arbitro di calcio di prima categoria e di Serie D nel calcio a 5. Partecipa per mettersi alla prova, dicendo: “O dentro o fuori”. Miss Friuli Venezia Giulia | Michela Bertossi , 21 anni, di Cervignano del Friuli (UD). Alta 1,74. Laureata in Scienze politiche e dell’amministrazione, lavora come cassiera e referente in un locale. Si ritiene una “brava figlia e brava amica”, fiera della persona che è.

, 21 anni, di Cervignano del Friuli (UD). Alta 1,74. Laureata in Scienze politiche e dell’amministrazione, lavora come cassiera e referente in un locale. Si ritiene una “brava figlia e brava amica”, fiera della persona che è. Miss Emilia Romagna | Greta Passini , 19 anni, di San Cesario sul Panaro (MO). Alta 1,78. Frequenta il corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche, dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione. “L’impegno, anche duro, non mi spaventa e il modo di affrontarlo, dice, caratterizza la mia persona”. Gli animali sono una parte essenziale della sua vita.

, 19 anni, di San Cesario sul Panaro (MO). Alta 1,78. Frequenta il corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche, dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione. “L’impegno, anche duro, non mi spaventa e il modo di affrontarlo, dice, caratterizza la mia persona”. Gli animali sono una parte essenziale della sua vita. Miss Toscana | Gaia Pardini , 23 anni, di Pescia (PT). Alta 1,73. Impiegata amministrativa, è prossima alla laurea in Scienze dei Servizi Sociali all’Università di Firenze. Ha un forte interesse per la psicologia e la sociologia ed è affascinata dallo studio del comportamento umano.

, 23 anni, di Pescia (PT). Alta 1,73. Impiegata amministrativa, è prossima alla laurea in Scienze dei Servizi Sociali all’Università di Firenze. Ha un forte interesse per la psicologia e la sociologia ed è affascinata dallo studio del comportamento umano. Miss Marche | Asia Campanelli , 19 anni, di Monte Roberto (AN). Alta 1,68. Diplomata al liceo linguistico, è allenatrice di ginnastica ritmica e intende proseguire gli studi.

, 19 anni, di Monte Roberto (AN). Alta 1,68. Diplomata al liceo linguistico, è allenatrice di ginnastica ritmica e intende proseguire gli studi. Miss Abruzzo | Alice Petagna, 29 anni, nata a Roma (RM) e residente a Ovindoli (AQ). È convivente e incinta di quattro mesi. Diplomata al liceo linguistico, è un’atleta professionista di equitazione (salto a ostacoli). Sua nonna, Liliana Spagno, si classificò terza a Salsomaggiore nel 1950, in un’edizione storica in cui una giovanissima Sofia Scicolone (la futura Sofia Loren) vinse il titolo di Miss Eleganza.

nata a Roma (RM) e residente a Ovindoli (AQ). È convivente e incinta di quattro mesi. Diplomata al liceo linguistico, è un’atleta professionista di equitazione (salto a ostacoli). Sua nonna, Liliana Spagno, si classificò terza a Salsomaggiore nel 1950, in un’edizione storica in cui una giovanissima Sofia Scicolone (la futura Sofia Loren) vinse il titolo di Miss Eleganza. Miss Umbria | Fanny Tardioli , 24 anni, di Campello sul Clitunno (PG). Alta 1,70. Studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in Lettere moderne, al momento lavora come barista. Ama l’arte ed è appassionata di pittura e disegno.

, 24 anni, di Campello sul Clitunno (PG). Alta 1,70. Studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in Lettere moderne, al momento lavora come barista. Ama l’arte ed è appassionata di pittura e disegno. Miss Lazio | Valentina Beraldo , 21 anni, di Vitorchiano (VT). Studentessa in Scienze della Comunicazione, lavora come modella. Molto ambiziosa, intende raggiungere gli obiettivi che si pone, come quello di “uscire dal guscio” e conoscere il mondo.

, 21 anni, di Vitorchiano (VT). Studentessa in Scienze della Comunicazione, lavora come modella. Molto ambiziosa, intende raggiungere gli obiettivi che si pone, come quello di “uscire dal guscio” e conoscere il mondo. Miss Molise | Desirée Collini , 18 anni, di Termoli (CB). Alta 1,76. È studentessa. Si definisce generosa e altruista e la danza è la sua passione più grande.

, 18 anni, di Termoli (CB). Alta 1,76. È studentessa. Si definisce generosa e altruista e la danza è la sua passione più grande. Miss Campania | Annarosa Cascone , 18 anni, di Sant’Antonio Abate (NA). Alta 1,73. Diplomata in Fashion Design, lavora come stilista e promuove aste di moda per beneficenza. Si ritiene una persona molto concreta e intende raggiungere i suoi obiettivi.

, 18 anni, di Sant’Antonio Abate (NA). Alta 1,73. Diplomata in Fashion Design, lavora come stilista e promuove aste di moda per beneficenza. Si ritiene una persona molto concreta e intende raggiungere i suoi obiettivi. Miss Puglia | Roberta Molinini , 25 anni, di Terlizzi (BA). Alta 1,77. Laureata in Lingua e Cultura per il Turismo. Modella da otto anni, ha collaborato con brand importanti. Svolge volontariato nel canile del suo paese.

, 25 anni, di Terlizzi (BA). Alta 1,77. Laureata in Lingua e Cultura per il Turismo. Modella da otto anni, ha collaborato con brand importanti. Svolge volontariato nel canile del suo paese. Miss Basilicata | Katia Buchicchio , 18 anni, di Anzi (PZ). Alta 1,75. Diplomata al liceo scientifico, è una studentessa di Odontoiatria e la sua passione è l’arte del ricamo e del cucito.

, 18 anni, di Anzi (PZ). Alta 1,75. Diplomata al liceo scientifico, è una studentessa di Odontoiatria e la sua passione è l’arte del ricamo e del cucito. Miss Calabria | Manuela Pugliese , 27 anni, di Cassano allo Ionio (CS). Alta 1,73. Laureata in Scienze dell’Amministrazione, ha in corso la laurea magistrale in Economia e Commercio. Pratica danza e spiega: “Non smetterò mai di sognare perché i sogni fanno parte e sostengono la mia vita”.

, 27 anni, di Cassano allo Ionio (CS). Alta 1,73. Laureata in Scienze dell’Amministrazione, ha in corso la laurea magistrale in Economia e Commercio. Pratica danza e spiega: “Non smetterò mai di sognare perché i sogni fanno parte e sostengono la mia vita”. Miss Sicilia | Giada Stabile , 19 anni, di Catania (CT). Alta 1,76. Studia Scienze e Lingue per la Comunicazione. “La vita – spiega – mi ha messo ben presto di fronte a sfide difficili che mi hanno aiutato a crescere e rafforzarmi”.

, 19 anni, di Catania (CT). Alta 1,76. Studia Scienze e Lingue per la Comunicazione. “La vita – spiega – mi ha messo ben presto di fronte a sfide difficili che mi hanno aiutato a crescere e rafforzarmi”. Miss Sardegna | Sofia Pintore , 18 anni, di Nuoro (NU). Alta 1,78. Diplomata al liceo linguistico, è sportiva e giocatrice di pallavolo, con la passione per le lingue e le culture straniere. Oltre allo studio e allo sport, ha anche la passione per la moda.

, 18 anni, di Nuoro (NU). Alta 1,78. Diplomata al liceo linguistico, è sportiva e giocatrice di pallavolo, con la passione per le lingue e le culture straniere. Oltre allo studio e allo sport, ha anche la passione per la moda. Miss Framesi Piemonte e Valle D’Aosta | Beatrice Sartori, 24 anni, di Invorio (NO). Alta 1,74. Ha il diploma superiore di Grafica e comunicazione, ma lavora come ballerina e performer. “Danzo da quando ho memoria”, dice. Nel 2021 si è diplomata alla Scuola del Musical di Milano e ha partecipato a vari spettacoli come ballerina, attrice, cantante. Ha calcato la scena di importanti teatro italiani ma sogna di esibirsi all’Ariston di Sanremo.

| Beatrice Sartori, 24 anni, di Invorio (NO). Alta 1,74. Ha il diploma superiore di Grafica e comunicazione, ma lavora come ballerina e performer. “Danzo da quando ho memoria”, dice. Nel 2021 si è diplomata alla Scuola del Musical di Milano e ha partecipato a vari spettacoli come ballerina, attrice, cantante. Ha calcato la scena di importanti teatro italiani ma sogna di esibirsi all’Ariston di Sanremo. Miss Eleganza Lombardia | Arlyn Esther Santos , 24 anni di Gallarate (VA). Nata a Santo Domingo, ha una certa somiglianza a Denny Mendez. Alta 1,73. Diplomata al liceo artistico, è al terzo anno del Corso di scultura all’Accademia di Brera. Lavora come fotomodella e hostess e ha fatto anche l’edicolante.

, 24 anni di Gallarate (VA). Nata a Santo Domingo, ha una certa somiglianza a Denny Mendez. Alta 1,73. Diplomata al liceo artistico, è al terzo anno del Corso di scultura all’Accademia di Brera. Lavora come fotomodella e hostess e ha fatto anche l’edicolante. Miss Framesi Lombardia | Arianna Garofalo , 20 anni, di Milano. Alta 1,75. Studia Relazioni internazionali e aspira a diventare una funzionaria diplomatica delle Nazioni Unite. Esperta di cucina e di dolci, vorrebbe aprire un “centro di recupero” per animali abbandonati. Ogni estate lavora in un ristorante, occupandosi in particolare di accoglienza.

, 20 anni, di Milano. Alta 1,75. Studia Relazioni internazionali e aspira a diventare una funzionaria diplomatica delle Nazioni Unite. Esperta di cucina e di dolci, vorrebbe aprire un “centro di recupero” per animali abbandonati. Ogni estate lavora in un ristorante, occupandosi in particolare di accoglienza. Miss Sport Givova Lombardia | Gloria Confalonieri , 24 anni, di Carugo (CO). Alta 1,78. Curiosa, intraprendente, aperta ad ogni esperienza professionale, è una barlady professionista. La sua aspirazione è quella di poter viaggiare, ma intanto è felice del percorso che ha compiuto a Miss Italia. Alla commissione tecnica delle prefinali ha preparato il cocktail “Mia Cara Miss”, di sua invenzione.

, 24 anni, di Carugo (CO). Alta 1,78. Curiosa, intraprendente, aperta ad ogni esperienza professionale, è una barlady professionista. La sua aspirazione è quella di poter viaggiare, ma intanto è felice del percorso che ha compiuto a Miss Italia. Alla commissione tecnica delle prefinali ha preparato il cocktail “Mia Cara Miss”, di sua invenzione. Miss Rocchetta Bellezza Trentino Alto Adige | Sofia Todeschi,18 anni , di Civezzano (TN). Alta 1,77. Studia estetica. Nuotatrice a livello professionale, lavora come bagnina. “Sono una ragazza che cerca sempre di mettersi nei panni degli altri”. Testarda, fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi.

, di Civezzano (TN). Alta 1,77. Studia estetica. Nuotatrice a livello professionale, lavora come bagnina. “Sono una ragazza che cerca sempre di mettersi nei panni degli altri”. Testarda, fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Miss Cinema Trentino Alto Adige | Kora Libardi , 23 anni, di Levico Terme (TN). Alta 1,73. Ha il diploma in relazioni internazionali per il marketing, è segretaria e front-office in una concessionaria di auto. Pratica il dragon boat, uno sport nautico cinese, a livelli professionali. Kora è cresciuta visitando ľAsia con i genitori, soprattutto ľIndia. Dopo anni di teatro, si diverte interpretando piccoli ruoli o come comparsa.

, 23 anni, di Levico Terme (TN). Alta 1,73. Ha il diploma in relazioni internazionali per il marketing, è segretaria e front-office in una concessionaria di auto. Pratica il dragon boat, uno sport nautico cinese, a livelli professionali. Kora è cresciuta visitando ľAsia con i genitori, soprattutto ľIndia. Dopo anni di teatro, si diverte interpretando piccoli ruoli o come comparsa. Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia | Francesca Drì , 23 anni, di Udine. Alta 1,78. Sta studiando Economia e gestione aziendale, lavora come barista. La timidezza e la paura di non riuscire nei suoi scopi frenano talvolta il suo cammino. Ogni volta, però, lo riprende con coraggio.

, 23 anni, di Udine. Alta 1,78. Sta studiando Economia e gestione aziendale, lavora come barista. La timidezza e la paura di non riuscire nei suoi scopi frenano talvolta il suo cammino. Ogni volta, però, lo riprende con coraggio. Miss Rocchetta Bellezza Veneto | Anastasia Orrù , 22 anni, di Ceggia (VE). Alta 1,78. Ha una laurea in Scienze motorie e si sta specializzando in Scienze della nutrizione. Maestra di snowboard, lavora anche come modella. Si definisce sensibile e simpatica.

, 22 anni, di Ceggia (VE). Alta 1,78. Ha una laurea in Scienze motorie e si sta specializzando in Scienze della nutrizione. Maestra di snowboard, lavora anche come modella. Si definisce sensibile e simpatica. Miss Cinema Liguria | Greta Caula , 20 anni, di Savona. Alta 1,75. Frequenta la facoltà di Economia aziendale alľUniversità di Genova. Fin da bambina pratica danza in diversi stili e ha la passione per la moda e per il mondo dello spettacolo. Si ritiene una ragazza determinata, umile e ambiziosa.

, 20 anni, di Savona. Alta 1,75. Frequenta la facoltà di Economia aziendale alľUniversità di Genova. Fin da bambina pratica danza in diversi stili e ha la passione per la moda e per il mondo dello spettacolo. Si ritiene una ragazza determinata, umile e ambiziosa. Miss Colli Emiliano Romagnoli | Francesca Zanasi , 20 anni, di Bentivoglio (BO). Alta 1,68. Diplomata in Produzioni e trasformazioni all’ Istituto agrario, è una brava violinista. Insegna propedeutica musicale ai bambini dai 3 ai 6 anni. Si definisce una persona creativa, curiosa e estroversa.

, 20 anni, di Bentivoglio (BO). Alta 1,68. Diplomata in Produzioni e trasformazioni all’ Istituto agrario, è una brava violinista. Insegna propedeutica musicale ai bambini dai 3 ai 6 anni. Si definisce una persona creativa, curiosa e estroversa. Miss Framesi Toscana | Chiara Festeggiante , 20 anni, di Poggibonsi (SI). Alta 1,74. Ha in corso la laurea in Dietistica all’Università di Siena, lavora saltuariamente nel ristorante di famiglia. Ritiene che l’alimentazione sia importante, specialmente per i bambini. E aggiunge: “Sono una ragazza coraggiosa, sensibile e determinata”.

, 20 anni, di Poggibonsi (SI). Alta 1,74. Ha in corso la laurea in Dietistica all’Università di Siena, lavora saltuariamente nel ristorante di famiglia. Ritiene che l’alimentazione sia importante, specialmente per i bambini. E aggiunge: “Sono una ragazza coraggiosa, sensibile e determinata”. Miss Rocchetta Bellezza Marche | Alessia Pelliccioni , 18 anni, di Ascoli Piceno. Alta 1,73. È iscritta al quinto anno di ragioneria, pratica pattinaggio artistico a livello agonistico e nei week-end fa la cameriera in un ristorante della sua città. Dice di essere una ragazza decisa, carismatica e competitiva, pronta a raggiungere i propri traguardi.

, 18 anni, di Ascoli Piceno. Alta 1,73. È iscritta al quinto anno di ragioneria, pratica pattinaggio artistico a livello agonistico e nei week-end fa la cameriera in un ristorante della sua città. Dice di essere una ragazza decisa, carismatica e competitiva, pronta a raggiungere i propri traguardi. Miss Miluna Abruzzo | Sofia Capone , 23 anni, di Chieti. Alta 1,73. Lavora come insegnante di danza ed è una ballerina professionista. Ha conseguito la laurea triennale in economia e management e sta per iniziare l’ultimo anno per ottenere la laurea magistrale. La sua aspirazione è quella di diventare una brand manager preferibilmente nel mondo della moda.

, 23 anni, di Chieti. Alta 1,73. Lavora come insegnante di danza ed è una ballerina professionista. Ha conseguito la laurea triennale in economia e management e sta per iniziare l’ultimo anno per ottenere la laurea magistrale. La sua aspirazione è quella di diventare una brand manager preferibilmente nel mondo della moda. Miss Sport Givova Lazio | Carola Danesi , 20 anni, di Roma. Alta 1,79. Sta studiando per ottenere la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Lavora come modella e le sue più grandi passioni sono il canto, il pianoforte e la pallavolo. Il suo obiettivo è quello diventare un’ insegnante e lasciare un segno nelle nuove generazioni.

, 20 anni, di Roma. Alta 1,79. Sta studiando per ottenere la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Lavora come modella e le sue più grandi passioni sono il canto, il pianoforte e la pallavolo. Il suo obiettivo è quello diventare un’ insegnante e lasciare un segno nelle nuove generazioni. Miss Eleganza Roma | Sara Fidani , 27 anni, di Roma. Alta 1,80. Si è diplomata al liceo linguistico e all’accademia musicale. “Sono cantante e modella. Viaggio spesso e si può dire che vivo praticamente in aereo. Amo le arti marziali e pratico karatè da 14 anni, da 3 ho scoperto la kick-boxe”, dice.

, 27 anni, di Roma. Alta 1,80. Si è diplomata al liceo linguistico e all’accademia musicale. “Sono cantante e modella. Viaggio spesso e si può dire che vivo praticamente in aereo. Amo le arti marziali e pratico karatè da 14 anni, da 3 ho scoperto la kick-boxe”, dice. Miss Sorriso Campania | Maria Chiara Volpe , 19 anni, di Salerno. Alta 1,76. Diplomata in Amministrazione finanza e marketing. Pratica danza a livello agonistico e lavora come modella, hostess e babysitter. È una ragazza che persegue i suoi obiettivi senza mai fermarmi.

, 19 anni, di Salerno. Alta 1,76. Diplomata in Amministrazione finanza e marketing. Pratica danza a livello agonistico e lavora come modella, hostess e babysitter. È una ragazza che persegue i suoi obiettivi senza mai fermarmi. Miss Eleganza Campania | Ludovica Lombardi , 18 anni, di Ascea (SA). Alta 1,75. Frequenta le scuole superiori e lavora come receptionist in un villaggio. Rivela di essere “una persona molto timida con il desiderio costante di crescere”.

, 18 anni, di Ascea (SA). Alta 1,75. Frequenta le scuole superiori e lavora come receptionist in un villaggio. Rivela di essere “una persona molto timida con il desiderio costante di crescere”. Miss Comuni Vesuviani | Monica Russo , 29 anni, di Cercola (NA). Alta 1,72. Si occupa del censimento dei grandi immobili del comune di Napoli. Sta inoltre frequentando il terzo anno della facoltà di ingegneria civile. Racconta di sé: ”Nella mia vita mi sono sempre messa in gioco e ho studiato tanto, svolgendo una lunga gavetta”. Ha ottenuto il diploma in arti performative alla Scuola del Musical di Milano, ha lavorato a un film e a vari musical, due dei quali al teatro nazionale di Milano.

, 29 anni, di Cercola (NA). Alta 1,72. Si occupa del censimento dei grandi immobili del comune di Napoli. Sta inoltre frequentando il terzo anno della facoltà di ingegneria civile. Racconta di sé: ”Nella mia vita mi sono sempre messa in gioco e ho studiato tanto, svolgendo una lunga gavetta”. Ha ottenuto il diploma in arti performative alla Scuola del Musical di Milano, ha lavorato a un film e a vari musical, due dei quali al teatro nazionale di Milano. Miss Parco dell’Etna | Viviana Mudò , 19 anni, di Scordia (CT). Alta 1,75. Raccontandosi dice: “Le sfilate per me non rappresentano solo la moda ma la libertà. Ogni passerella è una sfida con me stessa e un’ occasione per trasformare l’emozione in forza. Una sua curiosità? Memorizza ogni dettaglio delle persone che incontra.

, 19 anni, di Scordia (CT). Alta 1,75. Raccontandosi dice: “Le sfilate per me non rappresentano solo la moda ma la libertà. Ogni passerella è una sfida con me stessa e un’ occasione per trasformare l’emozione in forza. Una sua curiosità? Memorizza ogni dettaglio delle persone che incontra. Miss Sorriso Sicilia | Giusi Maugeri, 19 anni, di Catania. Alta 1,74. Diplomata al liceo scientifico, è iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia. La sua grande passione è il karatè, che pratica a livello agonistico. Lavora inoltre come indossatrice presso uno showroom. Si definisce: “Una ragazza con la testa sulle spalle e i sogni ben nascosti nel cuore”. Dice di avere “una forza silenziosa” che la guida nei momenti difficili. “So bastarmi ma apprezzo chi sa starmi accanto senza invadermi”.

Le fasce assegnate alla vigilia della finale di Miss Italia

Ecco l’elenco delle titolate e il titolo con cui sono arrivate in finale (tra parentesi).

Beatrice Sartori – Miss Miluna 2025 (Miss Framesi Piemonte e Valle D’Aosta)

Chiara Cenci – Miss Rocchetta Bellezza 2025 (Miss Trentino Alto Adige)

Giada Stabile – Miss Sport Givova 2025 (Miss Sicilia)

Miriam Del Contrasto – Miss Framesi 2025 (Miss Lombardia)

Asia Campanelli ⁠- Miss MyLamination 2025 (Miss Marche)

Anastasia Orrù ⁠- Miss Sorriso BlancOne 2025 (Miss Rocchetta Bellezza Veneto)

Chiara Cenci – Miss Cinema 2025 (Miss Trentino Alto Adige)

⁠⁠Francesca Drì – Miss Eleganza 2025 (Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia)

⁠⁠Alicya Ferrero – Miss Coraggio 2025 (Miss Valle D’Aosta)

Francesca Drì – Miss Creatività 2025 (Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia)

Angelica Parma – Miss Italia Influencer e Miss Italia Social 2025 (Miss Eleganza Emilia Romagna)