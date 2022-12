Muore a 44 anni con il suo amato husky mentre attraversa la strada a Missaglia

Ha trovato la morte con il fedele amico a quattro zampe dal quale non si separava mai. Vincenzo Chionna, 44 anni, è stato travolto e ucciso mentre attraversa sulle strisce pedonali a Missaglia, nel lecchese nella serata di martedì 27 dicembre. Il suo husky è morto sul colpo mentre l’uomo è deceduto poco dopo la disperata corsa all’ospedale Leopoldo Mandic di Merate.

Vincenzo Chionna è deceduto all’ospedale di Merate, l’amico a quattro zampe è deceduto sul colpo

Stava trascorrendo il primo giorno di relax dopo giorni di intenso lavoro nella sua trattoria di Carnate (la riapertura del locale era prevista per il 3 gennaio). Dopo una lunga passeggiata con il cane si apprestava a rientrare a casa quando è stato investito dall’auto guidata da un 36enne sulla strada provinciale 54, in via Belzoino, in una zona non particolarmente illuminata e senza marciapiede.

L’investitore, che si è fermato per soccorrerli, ha riferito ai carabinieri di non averli visti. Vincenzo Chionna è sbalzato sul cofano ed è caduto pesantemente sull’asfalto mentre l’husky è stato schiacciato dalle ruote della vettura.

La moglie e le figlie lo attendevano a casa per cenare

Al momento dell’arrivo degli operatori del soccorso il 44enne era in arresto cardiaco. Gli uomini dell’Arma sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sconvolti la moglie e le due figlie che lo stavano aspettando a casa per la cena quando sono state avvertite del terribile incidente.