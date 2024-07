Molesta 21enne alla festa di compleanno ma non sa che è una campionessa di MMA: Alisa Irinina lo manda ko (VIDEO)

Ha infastidito e molestato una 21enne alla festa di compleanno al quale non era stato invitato in Russia. L’uomo, però, probabilmente non sapeva che Alisa Irinina praticasse MMA, arti marziali miste, e che avesse conquistato riconoscimenti importanti.

Alisa Irinina è stata molestata ripetutamente da un uomo durante la festa di compleanno

L’episodio si è verificato in un club dove si sta svolgendo il party. Alisa Irinina aveva avuto un breve flirt con il molestatore che si è presentato alla festa di compleanno ed ha iniziato ad avere comportamenti inappropriati nei confronti della ragazza. Più volte la lottatrice gli ha chiesto di non toccarla e di lasciare il locale. Nonostante ciò ha continuato ad infastidirla. La ventunenne ha chiesto al buttafuori. Stanca del comportamento dell’indesiderato ospite ha messo in mostra le sue qualità di campionessa di MMA come mostrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno poi fatto il giro del web.

Quando l’uomo si è mosso verso di lei con il braccio alzato lei ha fatto un passo indietro ed ha sferrato un gancio sinistro che ha fatto barcollare il molestatore che è stato raggiunto subito dopo da un destro che l’ha colpito al mento. L’uomo è caduto stordito a terra sotto lo sguardo sorpreso degli uomini della sicurezza. Senza scomporsi Alisa Irinina ha rivolto un ultimo sguardo all’ex ed è rientrata nel locale per festeggiare il compleanno.

L’uomo continuava a toccarla, la campionessa di MMA gli ha sferrato due ganci che l’hanno mandato al ‘tappeto’

Alisa Irinina è originaria di Stary Oskol, in Russia, ed ha iniziato a praticare le arti marziali quando aveva solo sette anni. Successivamente ha iniziato a praticare assiduamente MMA nella regione russa di Belgorod dove gareggia ad alto livello da anni. Nel 2020 ha vinto il bronzo ai World Amateur Grappling & MMA League Championships di San Pietroburgo e ha vinto la Russian Wushu Sanda Cup del 2017.

“Alisa è stata in grado di farsi valere. È un peccato che nessun uomo si sia preso cura della mia bambina” – ha detto la madre in riferimento alle molestie ricevute durante la festa di compleanno. La 21enne ha bloccato l’uomo su tutti i social media.