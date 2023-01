Strage Capodanno cinese a Monterey Park, uccise 10 persone: il killer 72enne si è suicidato

La polizia ha confermato che è il 72enne Huu Can Tran l’uomo che ha ucciso 10 persone a Monterey Park, nella contea di Los Angeles (California), durante il Capodanno cinese prima di togliersi la vita con un colpo d’arma da fuoco nel furgone che era rimasto coinvolto in uno scontro armato con le forze dell’ordine.

Strage allo Star Ballroom Dance in California durante i festeggiamenti per il Capodanno cinese

Nell’assalto sono rimaste ferite dieci persone, 7 delle quali sono state costrette al ricovero in ospedale. L’assalto è avvenuto allo Star Ballroom Dance Studio di Monterey Park, vicino a Los Angeles, intorno alle 22:22, ora locale, di sabato 21 gennaio. L’uomo ha aperto il fuoco con una mitragliatrice ed ha colpito a morte cinque uomini e cinque donne. Il 72enne si era poi dato alla fuga a bordo di un furgone bianco.

La caccia all’uomo è durata diverse ore fino a quando il mezzo circondato a Torrance, in California, da una decina di blindati della polizia. Lo stallo armato, ripreso in diretta dalle tv americane, è durato fino alle 13 di domenica 22 gennaio quando si è sentito uno sparo dall’interno del furgone bianco. Lo sceriffo Robert Luna ha poi confermato che Huu Can Tran si era tolto la vita. Monterey Park è la prima città a maggioranza asiatica degli Stati Uniti e stava vivendo ore di festeggiamenti per il Capodanno cinese.

La fuga di Huu Can Tran su un furgone bianco dopo la sparatoria, il suicidio dopo essere stato bloccato

Gli inquirenti stanno verificando se possa trattarsi di un crimine d’odio. Da rilevare che poco dopo la sparatoria di Star Ballroom Dance Studio si è verificato un episodio simile al Lai Ballroom ad Alhambra, a 5 chilometri di distanza, con un uomo di origini asiatiche che è stato fermato in tempo che gli hanno strappato l’arma prima che colpisse mortalmente i presenti.