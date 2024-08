Si siede sul bagno e viene morso da un serpente in Thailandia: ‘Ho sentito un forte dolore’

Si è seduto per andare in bagno ed ha sentito un forte dolore ai testicoli. Thanat Thangtewanon ha raccontato di essere stato morso da un serpente improvvisamente spuntato dal wc nella sua abitazione in Thailandia.

Thanat Thangtewanon ha raccontato di essere stato morso sui genitali dopo essersi seduto sul wc

“Ho sentito qualcosa che mi mordeva ed era molto doloroso. Ho messo le mani dentro per capire cosa stava succedendo. Sì, sono stato preso da un serpente, che mi ha morso proprio sui genitali“. Una situazione incredibile e pericolosa con l’uomo che è riuscito a mantenere una certa freddezza. “Ero scioccato, ma d’istinto l’ho subito afferrato e tirato fuori”. Thanat Thangtewanon ha preso lo scopino del water ed ha colpito il rettile con violenza sulla testa fino a quando il serpente non è morto.

‘Mi sono alzato di colpo e l’ho ucciso con lo scopino del bagno’

Dopo l’incidente il padre lo ha portato di corsa in ospedale per vaccinarlo contro il tetano. I dottori l’hanno tranquillizzato riferendo che non era necessario intervenire con punti di sutura perché la ferita ai testicoli non era profonda, precisando però che ci sarebbero volute un paio di settimane per guarire. Non è la prima volta che pitoni o altri serpenti attaccano le persone mentre usano i bagni in Thailandia. Nel 2020 una donna, Boonsong Plaikaew, è stata attaccata da un pitone nella provincia di Samut Prakan.