Trovato senza vestiti mentre viene incornato da una mucca in Thailandia: l’ipotesi degli abusi sull’animale

Un uomo di origini straniere è stato trovato nudo in una foresta, lungo la Highway 44, nella provincia di Surat Thani, in Thailandia. Ha rifiutato le cure mediche dopo essere stato incornato da una mucca marrone di proprietà di un residente.

Un 35enne straniero è stato più volte caricato da una mucca in Thailandia

I soccorritori sospettano che lo straniero avesse tentato di abusare sessualmente dell’animale. Secondo le forze dell’ordine la mucca ha ripetutamente caricato il 35enne che ha cercato di difendersi tenendo per le corna la mucca. Immediatamente è stato contattato il proprietario dell’animale per calmarlo. Nonostante l’aggressione l’uomo non ha riportato ferite gravi ed è stato portato al Ban Naderm Hospital ma una volta arrivato al pronto soccorso ha rifiutato le cure ed ha lasciato immediatamente il nosocomio. Per le forze dell’ordine non è stato possibile neanche effettuare il test anti droga e alcol.

L’uomo ha rifiutato le cure in ospedale: si è inoltrato nella foresta a Surat Thani dopo aver forato la ruota della moto: trovato nudo

Un testimone ha raccontato ai media che lo straniero si era fermato sul posto perché la gomma della sua moto era forata. Poi è scomparso nella foresta ed è stato trovato nudo vicino alla mucca che l’ha ripetutamente incornato. La squadra di soccorso ha ipotizzato che il 35enne potesse essere sotto l’effetto di alcol o droghe e potrebbe aver tentato di avere rapporti sessuali con l’animale prima che avvenisse l’attacco.